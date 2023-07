Polska może odciągnąć Niemcy od Rosji

Nowe otwarcie w stosunkach Polski i Niemiec? Co oznacza wizyta szefa niemieckiego MON?

Wczoraj nasz kraj odwiedził szef resortu obrony Niemiec, Boris Pistorius - szef niemieckiego MON rozmawiał z ministrem Mariuszem Błaszczakiem o kwestiach wojskowości i bezpieczeństwa. Jednak co realnie oznacza ta wizyta?

Do spotkania doszło na terenie 18 Pułku Przeciwlotniczego w Zamościu - to tutaj stacjonują niemieckie baterie Patriot, które w ramach zobowiązań sojuszniczych bronią polskiego nieba. Dodatkowo na terenie jednostki przebywa 300 żołnierzy Bundeswehry.

Jak wskazał minister Błaszczak (cytowany przez „Polskę Zbrojną”):

Rozmawialiśmy o naszej współpracy dwustronnej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Spotykamy się regularnie i wymieniamy uwagami na temat wsparcia Ukrainy

A relacje z Niemcami nie należą w ostatnim czasie do łatwych - początkowa niechęć naszego zachodniego sąsiada do pomocy Ukrainie i wieloletnie wsparcie jakie Niemcy udzielały Rosji kładą się cieniem na naszych relacjach w nowej rzeczywistości. A jednak obaj ministrowie przyznali, że rozmowy były dobre, zaś nagrania i zdjęcia wyraźnie pokazują, że dialog przebiegał w miłej atmosferze.

Niejako na potwierdzenie tego warto przytoczyć słowa niemieckiego ministra, który wskazał, iż Polska i Niemcy są największymi dostawcami pancernego wsparcia dla Ukrainy - chodzi o czołgi Leopard w wersjach 2A6 i 2A4.

Czy wizyta stanowić możę nowe otwarcie w naszych stosunkach? Niemiecki rząd bez wątpienia potrzebuje sojuszników w nowej rzeczywistości - działań na rzecz Rosji mimo wszystko nie zapomniano, zaś ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo regionu przesunął się na wschód - między innymi do naszego kraju. I choć plan dość szybkiego wycofania niemieckich Patriotów budzi kontrowersje warto utrzymać dobre relacje na szczeblu szefów MON obu państw i, być może, w przyszłości rozważyć więcej wspólnych działań?

Nie zapominajmy, że dopiero co jedna z niemieckich jednostek morskich broniła polskiego wybrzeża, co oznacza, że Niemcy nie będą „migały się” od wykonywania sojuszniczych zobowiązań. Warto szukać cech wspólnych i budować dobrą współpracę - wszak to właśnie działania naszego kraju mogą ostatecznie „odciągnąć” Niemcy od Rosji i stworzyć nowe, trwałe partnerstwo w naszej częśći Europy.

Byłoby to historycznie prawdziwe, nowe otwarcie.