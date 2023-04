Tajne dokumenty! Oto jak Rosja chciała odzyskiwać kraje nadbałtyckie

Międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych ujawniła tajne dokumenty strategiczne Rosji obejmujące m.in. plan zredukowania obecności NATO i zwiększenia wpływów Kremla i rosyjskiej kultury w krajach bałtyckich - poinformowały w środę m.in. estoński dziennik „Eesti Paevaleht”, niemiecki „Suddeutsche Zeitung” i portal Yahoo News.

Dokumenty zostały opracowane latem i jesienią 2021 roku przez Dyrekcję ds. Współpracy Transgranicznej Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Zawierają odrębne plany dla Łotwy, Litwy i Estonii, ale ich cele są podobne - zmniejszenie obecności i wpływów NATO oraz wzmocnienie rosyjskich wpływów i rosyjskiej kultury.

Kreml planował - wynika z dokumentów - udaremnienie budowy baz wojskowych NATO, osłabienie demokratycznych rządów, rozszerzenie rosyjskich wpływów kulturowych i językowych oraz wzmocnienie prokremlowskich organizacji politycznych.

Estonia oraz nasi sojusznicy i partnerzy są od dawna świadomi planów Rosji dotyczących stosowania taktyk hybrydowych - powiedziała Yahoo News premier Estonii Kaja Kallas.

Znamy naszego sąsiada. Naszym zadaniem jest ciągłe dzielenie się wiedzą o działaniach Rosji, budowanie odporności i przeciwstawianie się bezpośrednim i pośrednim próbom wywierania wpływu przez Moskwę - dodała.

Plan Rosji wobec krajów bałtyckich podzielony jest na trzy rozdziały: cele polityczne, wojskowe, wojskowo-techniczne i związane z bezpieczeństwem; cele handlowo-gospodarcze; cele humanitarne i związane ze społeczeństwem. Wszystkie rozdziały podzielono na trzy odrębne ramy czasowe: krótkoterminowe (do 2022 r.), średnioterminowe (do 2025 r.) i długoterminowe (do 2030 r.).

Te dokumenty nie mają na celu zdobywania wpływów, są raczej (wyrazem) polityki powstrzymywania, aby zapobiec dalszemu zmniejszaniu się rosyjskich wpływów - ocenił w rozmowie z Yahoo funkcjonariusz europejskiego wywiadu.

Niewielu na Kremlu wciąż wierzy, że kraje bałtyckie mogą zostać +przywrócone+ do sfery rosyjskiej. Bardziej realistycznym planem wydaje się rozwinięcie wewnętrznej opozycji, aby powstrzymać te państwa przed pełniejszym zwróceniem się ku Zachodowi - dodało źródło Yahoo. Plany Rosji przypominają mi, dlaczego przystąpienie krajów bałtyckich do NATO było tak dobrym pomysłem - zauważył Dan Fried, były asystent sekretarza stanu USA do spraw europejskich i eurazjatyckich.

Bez członkostwa w NATO Rosja już dokonałaby inwazji - dodał.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Horror. Rosyjscy żołnierze zakażeni. Nie będzie happy endu

CZYTAJ TEŻ: Zabójcze poszukiwania „wrogów narodu”! Zgadnij gdzie?