Ruszyły dwie duże farmy fotowoltaiczne. Orlen stawia na OZE

PKN Orlen uruchomił właśnie dwie duże farmy fotowoltaiczne

Orlen inwestuje w fotowoltaikę

Funkcjonowanie rozpoczęły farmy PV Wielbark o mocy 62 MW i PV Gryf o mocy 25 MW. Do końca roku moc farmy PV Wielbark ma wzrosnąć o kolejne ok. 8 MW. Ponadto wkrótce mają ruszyć prace budowlane przy innych farmach fotowoltaicznych, takich jak PV Mitra o mocy 65 MW i PV Żuki o mocy 2,4 MW.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że w ubiegłym roku w instalacjach fotowoltaicznych Grupa Orlen wyprodukowała czterokrotnie więcej czystej energii niż rok wcześniej. Dzięki nowym inwestycjom ta skala wzrośnie. Już teraz moce zainstalowane w fotowoltaice sięgają ok. 97 MW, a realizacja kolejnych projektów pozwoli znacząco je zwiększyć.

Musimy bardzo szybko inwestować, by szybko prowadzić transformację energetyczną - zaznaczył Obajtek -Te inwestycje budują siłę Orlenu i bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne państwa.

Prezes spółki Energa Wytwarzanie Piotr Meler przyznał również, że inwestycja w Wielbarku była trudna, bo prowadzono ją w pandemii, a potem w warunkach wojny w Ukrainie, przez co zaburzone zostały łańcuchy dostaw.

Dla przypomnienia - Orlen jako pierwsza spółka spośród przedsiębiorstw państwowych zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Rozwój OZE

W portfolio Energi z Grupy Orlen jest już ok. 97 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a do końca tego roku, po zrealizowaniu kolejnych inwestycji, wzrośnie ona do ok. 110 MW. Koncern wyprodukował w ubiegłym roku z odnawialnych źródeł 1,3 TWh zielonej energii, co stanowi ok. 30% całej produkcji brutto.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,5 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

