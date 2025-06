Polsko-ukraińska współpraca w sektorze paliw

Orlen i Grupa Naftogaz zawarły memorandum dotyczące kooperacji przy projektach wydobywczych, rozwoju segmentu downstream oraz wzmocnieniu relacji transgranicznych i handlowych, podał Orlen. Jego realizacja pozwoli Ukrainie m.in. zwiększyć dywersyfikację źródeł zaopatrzenia nie tylko w gaz, ale również ropę naftową, a także umożliwi dostęp do paliw alternatywnych.

W ramach podpisanego porozumienia spółki będą dążyć do zwiększenia dostaw gazu ziemnego przez Polskę do Ukrainy oraz rozwoju i wsparcia realizacji projektów w zakresie wydobycia ropy i gazu. Projekty te wzmocnią bezpieczeństwo surowcowe partnerów i pozwolą na elastyczność. Naftogaz może skorzystać również z doświadczeń Orlen w zakresie modernizacji rafinerii ropy naftowej w Krzemieńczuku oraz modernizacji aktywów gazowych, zniszczonych w czasie wojny. Strony będą dążyć do przygotowania wspólnych projektów inwestycyjnych, zarówno w zakresie sprzedaży paliw, jak i rozwoju segmentu biopaliwowego, podano.

„Podpisane porozumienie to kolejny dowód na skuteczną realizację naszej strategii. Orlen staje się kluczem dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale i całego regionu. Po rozpoczęciu dostaw amerykańskiego LNG dla naszego ukraińskiego partnera przyszedł czas na pogłębienie naszej współpracy. Razem możemy więcej” - powiedział prezes Orlen Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

„Wierzę, że możemy przenieść naszą współpracę na zupełnie nowy poziom. Jestem wdzięczny naszym polskim partnerom, a w szczególności prezesowi Orlen za konstruktywny dialog i szczere wsparcie dla Ukrainy” - dodał prezes Naftogaz Sergii Koretskyi.

Drugie porozumienie o współpracy obu firm

Podpisane we Lwowie - w trakcie największej ukraińskiej konferencji branży naftowo-gazowej Newfolk Oil&Gas - memorandum jest drugim porozumieniem o współpracy miedzy spółkami. W ramach pierwszego Orlen zawarł z Naftogazem trzy kontrakty na dostawy LNG do Ukrainy o łącznym wolumenie 300 mln m3 gazu, przypomniano.

Grupa Orlen sprzedaje odbiorcom ukraińskim produkty ropopochodne, w tym benzynę, olej napędowy oraz asfalty. Ponadto świadczy usługi serwisowe dla firm z branży upstream.

Biznes Naftogazu i Orlenu

Grupa Naftogaz to największe państwowe przedsiębiorstwo sektora naftowo-gazowego na Ukrainie, obejmujące cały łańcuch działalności – od poszukiwań i wydobycia, przez transport i magazynowanie, po sprzedaż gazu i ropy. Pomimo trwającej wojny, Naftogaz zwiększa produkcję surowców i koncentruje się na uniezależnieniu Ukrainy od importu gazu, dążąc do maksymalizacji krajowego wydobycia.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

