Fogiel: lotnisko w Radomiu otwiera szansę dla całego regionu

W czwartek odbyło się oficjalne otwarcie lotniska Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku

„To był ważny i historyczny dzień dla Radomia. Na to lotnisko od dawna czekał cały region” - podkreślił w rozmowie z PAP Radosław Fogiel, który pochodzi z Radomia. Zwrócił jednocześnie uwagę, że była to jedna z większych inwestycji ostatnich lat w skali Polski.

Od czwartku w Radomiu mamy najnowocześniejsze obecnie lotnisko w kraju, które otwiera szansę rozwojową dla miasta i całego regionu, ale także szerzej, bo promień oddziaływania lotniska - według analiz - będzie sięgał części województw łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego - zauważył polityk.

Zdaniem Fogla, otwarcie radomskiego lotniska było możliwe dzięki konsekwencji i sprawczości lokalnego środowiska Prawa i Sprawiedliwości. „To też efekt decyzji i zrozumienia potrzeb innych regionów niż wielkie miasta, przez PiS” - zaznaczył.

Polityk PiS zwrócił jednocześnie uwagę, że w okresie międzywojennym, kiedy powstawał Centralny Okręg Przemysłowy, w Radomiu powstawało lotnictwo. „Jest to więc kontynuacja tych tradycji” - mówił poseł. Z drugiej strony - dodał - jest to też oddanie sprawiedliwości historycznej. „Radom był pomijany we wszystkich inwestycjach przez władze komunistyczne, a później jakoś tak się stało, że w III RP ta tradycja była kontynuowana i w końcu z tym zrywamy. W końcu Radom jest traktowany jak na to zasługuje” - podkreślił Fogiel.

Lotnisko w Radomiu zostało wybudowane przez Polskie Porty Lotnicze niemalże od podstaw. Ma nowoczesny terminal o powierzchni 30 tys. m kw. i infrastrukturę umożliwiającą przyjmowanie najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, czyli A320 lub B737, ale także większe maszyny – jak B787 dreamliner.

Według PPL terminal na początku działalności lotniska będzie w stanie przyjąć ok. 1 mln pasażerów w ciągu roku, a docelowo nawet ponad 3 mln osób rocznie. Koszt inwestycji to ok. 800 mln zł. Obecnie LOT oferuje regularne połączenia z Radomia do Paryża, Rzymu, Prewezy, Tirany i Warny. Wypoczynek wakacyjny z wylotem z Radomia organizuje także 9 biur podróży. Lotnisko Warszawa–Radom ma być portem komplementarnym dla Okęcia, ponieważ - jak wielokrotnie podkreślały władze PPL - przepustowość warszawskiego portu jest na wyczerpaniu.

PAP/KG