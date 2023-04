Czy coś się zmienia w wynagradzaniu ? Na razie bez rewolucji

Główny Urząd Statystyczny podał pełne dane na temat zatrudnienia w gospodarce narodowej, które dotyczą ubiegłego roku. Są to też dane o wynagradzaniu.

Gospodarka narodowa to nie tylko sektor przedsiębiorstw, czyli tam, gdzie zatrudnienie wynosi minimum 9 osób, ale dużo większa zbiorowość, np. administracja. Informacje są pozytywne, bo zwiększyło się zarówno zatrudnienie jak i płace. Co prawda wynagrodzenia za inflacją nie nadążają, ale 12 proc. to też dobry wynik.

W zeszłym roku liczba pracujących to 9 836,4 tys. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6 346,15 zł. Wzrost ten był wyższy od notowanego w 2021 r. wobec roku 2020 r., kiedy to wyniósł 8,7 proc.

A kto zarabiał najwięcej? Tu niespodzianki nie ma: górnicy i informatycy.

Ważne jest także, by mieć na uwadze, że największą grupę stanowią pracownicy sektora prywatnego – to większość, bo aż 68,9 proc.

Dominującą grupę w tym przypadku, czyli sektora prywatnego są pracownicy przetwórstwa przemysłowego (2 402,6 tys. osób), a w sektorze publicznym jest edukacji (1 007,2 tys. osób).

A co z zarobkami?

W porównaniu do sektora przedsiębiorstw wzrost był szybszy, choć w sumie, na koniec kwota niższa. W sektorze przedsiębiorstw na koniec 2022 roku wynagrodzenie wyniosło 7329,96 zł i było wyższe o 10,3 proc. niż rok wcześniej.

W sektorze publicznym było o 10,2 proc. wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem, natomiast w sektorze prywatnym niższe o 2,6 proc.

W sektorze prywatnym najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wystąpiło w sekcji informacja i komunikacja (11 380,59 zł), z kolei w sektorze publicznym w sekcji górnictwo i wydobywanie (11 973,24 zł) - wyliczyli analitycy GUS-u.

Oprac. gr