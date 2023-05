Drugi dzień z rzędu atak dronów na rosyjską rafinerię

Rafineria Ilski, w Kraju Krasnodarskim, została zaatakowana z użyciem drona drugi dzień z rzędu - informuje agencja TASS, powołując się na źródła w służbie ds. sytuacji nadzwyczajnych - podaje rp.pl

Po ataku w rafinerii miał wybuchnąć pożar, który został ugaszony ok. 9 czasu moskiewskiego, przed przybyciem do rafinerii jednostek rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Pożar objął przestrzeń ok. 60 m2.

Ukraińska armia podkreśla, że zakłócanie łańcucha zaopatrzenia rosyjskiej armii jest elementem przygotowań Ukrainy do kontrofensywy

To drugi atak na rafinerię Ilski w ciągu ostatnich dwóch dni. 4 maja, na terenie rafinerii, w płomieniach stanęły zbiorniki z produktami ropopochodnymi. Ten incydent również miał być efektem ataku z użyciem dronów - prawdopodobnie trzech.

PAP/gr