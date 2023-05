Karol III zaprezentowany jako "niekwestionowany król"

Karol III został zaprezentowany zgromadzonym w Opactwie Westminsterskim przez prowadzącego nabożeństwo koronacyjne arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego jako „niekwestionowany król” Wielkiej Brytanii

Chwilę później tak samo, w kolejne trzy strony świata, Karola III zaprezentowały trzy inne osoby - damy Orderu Podwiązki i Orderu Ostu oraz odznaczony Krzyżem Jerzego były żołnierz.

To pierwszy przypadek w historii koronacji, by w tej roli wystąpiły także osoby świeckie i kobiety. Wszyscy zwrócili się do zgromadzonych z pytaniem, czy gotowi są okazać królowi hołd i gotowość do służby, na co ci odpowiedzieli „Boże, chroń króla Karola”.

Prezentacja jest pierwszą częścią nabożeństwa koronacyjnego.

PAP/KG