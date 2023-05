Atak na polski samolot: przypadek czy prowokacja?

Rosja w sposób cyniczny i celowy eskaluje napięcie i próbuje zastraszyć Polskę. Rosjanie od kilku dni eskalują sytuację, prowadząc agresywne operacje informacyjne przeciwko Polsce – ocenia piątkowy incydent nad Morzem Czarnym Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Rosja przeprowadziła kolejną agresywną operację przeciwko Polsce. Rosyjski myśliwiec próbował staranować samolot patrolowy Straży Granicznej nad Rumunią. To poważne naruszenie - akcja wymierzona w polskich funkcjonariuszy i w polskie państwo – napisał na Twitterze w niedzielę Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Straż Graniczna podała, że ”rosyjski samolot bojowy wykonał przelot tuż przed samym dziobem samolotu SG, przecinając tor jego lotu w niebezpieczniej odległości. Według oceny załogi samolotu wynosiła ona ok. 5 m. Po trzecim podejściu rosyjski myśliwiec oddalił się od polskiego samolotu„.

Rosjanie o włos od strącenia polskiego samolotu!

Rosjanie od kilku dni eskalują sytuację, prowadząc agresywne operacje informacyjne przeciwko Polsce. Wcześniej w ros. programie propagandowym formułowano groźby pod adresem polskiego ambasadora w Rosji, teraz doszło do staranowania polskiego samolotu, wielokrotnie straszono również Polskę odwetem, a nawet zniszczeniem kraju w związku z zaangażowaniem na rzecz Ukrainy. Rosja w sposób cyniczny i celowy eskaluje napięcie i próbuje zastraszyć Polskę. Kolejny raz działania Moskwy pokazują, że to Rosja jest krajem agresywnym i wrogo nastawionym do Polski – ocenił minister Stanisław Żaryn.