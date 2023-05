"Stara jak świat". Na dnie morza odnaleziono drogę

Liczącą 7 tys. lat drogę znaleźli archeologowie podczas podwodnych badań na wyspie Korcula w południowej Dalmacji - poinformował Uniwersytet w Zadarze (Chorwacja).

Droga, odkryta w trakcie badań zatopionego stanowiska neolitycznego Soline na adriatyckiej wyspie Korcula, była pokryta pokładami mułu. Po ich odsunięciu oczom badaczy ukazały się starannie ułożone kamienne płyty, tworzące drogę o szerokości 4 m. Dawniej łączyła ona sztucznie utworzoną wyspę - prehistoryczna osadę kultury Hvar - z wybrzeżem wyspy Korcula - informuje Uniwersytet w Zadarze w mediach społecznościowych.

Osada, znajdująca się ok. 70 m od brzegu, miała kształt siedmiokąta i otaczał ją kamienny mur. We wcześniejszych sezonach archeologom udało się odnaleźć ceramikę, noże krzemienne i kościane narzędzia. Po analizie radiowęglowej zachowanego drewna, osada została datowana na ok. 4900 lat przed Chrystusem.

Archeolodzy prowadzą również badania na zachodnim krańcu wyspy Korcula, w okolicach miejscowości Vela Luka. Udało się tu odkryć istnienie osady podobnej do stanowiska Soline - na głębokości 4-5 m. Na miejscu znaleziono neolityczne artefakty - krzemienne ostrza, kamienne topory oraz fragmenty kamieni młyńskich.

Czytaj też: Benefity dla pracowników? Tego chcemy

Czytaj też: Nowe ceny gazu. Mocna obniżka

pap, jb