Wojna gangów w Szwecji. Rośnie liczba przypadkowych ofiar

W Szwecji ofiarami dokonywanych przez gangi strzelanin i wybuchów coraz częściej stają się przypadkowi ludzie. O ile w 2012 roku w ten sposób poszkodowana została jedna postronna osoba, to w 2022 roku było ich 14 - wynika z policyjnych statystyk.

„Od 2020 roku średnio co miesiąc strzelano do co najmniej jednej osoby, która nie była zamierzonym celem. Tylko w tym roku mamy już siedem ofiar postronnych. Nie spodziewałem się aż takiego rozwoju sytuacji” - przyznał kryminolog Joakim Sturup, który dokonał dla telewizji TV4 analizy danych uzyskanych od policji.

Od 2012 roku do 30 kwietnia 2023 roku przypadkowymi ofiarami konfliktów grup przestępczych było łącznie 88 osób, z czego 23 poniosły śmierć, a 65 zostało rannych.

W 2020 roku przez przypadek śmiertelnie postrzelona została mająca polskie pochodzenie 12-letnia Adriana, która przebywała przy restauracji na stacji benzynowej w Norsborg pod Sztokholmem. Jeden z trzech sprawców oddał serię strzałów z broni automatycznej z przejeżdżającego samochodu. Celem byli rywale z konkurencyjnego gangu. W 2022 roku na placu zabaw w mieście Eskilstuna w wyniku strzelaniny ranna została kobieta oraz pięcioletnie dziecko.

Według Sturupa wpływ na rosnącą liczbę przypadkowych ofiar ma pora i miejsce dokonywania przestępstw - do strzelanin częściej dochodzi w ciągu dnia oraz w miejscach publicznych. Inny czynnik to wiek sprawców. „Oni są coraz młodsi, nie mają umiejętności posługiwania się bronią, a często przyszłą ofiarę znają tylko ze zdjęcia” - podkreśla Sturup.

Sprawujący od jesieni 2022 roku władzę w Szwecji prawicowy rząd zdecydował o zaostrzeniu od 1 lipca kar w przypadku przestępstw dokonywanych przez środowiska zorganizowanej przestępczości. Wprowadzone zostanie nowe przestępstwo: rekrutacja do gangów osób poniżej 18 lat. Grupy przestępcze celowo do popełniania morderstw wykorzystują osoby niepełnoletnie, które z racji młodego wieku nie mogą trafić do więzienia.

Czytaj też: Czechy: Coraz więcej cyberataków na instytucje publiczne

Czytaj też: Kolejny taki przypadek. Przekazała obcym 50 tys. zł

Czytaj też: Chciał zarobić na kryptowalutach. Stracił fortunę!

PAP/kp