Szwecja. Wojny gangów coraz brutalniejsze

W Straengnaes pod Sztokholmem doszło we wtorek nad ranem do eksplozji w dzielnicy willowej. Był to piąty w ciągu tygodnia wybuch w Szwecji. W kraju trwają coraz bardziej intensywne walki gangów, związane m.in. z działalnością grupy przestępczej Foxtrot.

W Straengnaes, rodzinnej miejscowości premiera Szwecji Ulfa Kristerssona, ewakuowano z domów 20 osób. Pirotechnicy unieszkodliwiają część bomby, która nie eksplodowała.

Fala przemocy

Według gazety „Expressen” ten incydent jest związany z falą przemocy, która trwa od tygodnia. Do pierwszego wybuchu doszło w ubiegły poniedziałek w Sandviken (190 km na północ od Sztokholmu). Następny miał miejsce w nocy z czwartku na piątek w Sundbyberg pod Sztokholmem, gdzie zameldowany jest mężczyzna realizujący wybuchy na zlecenie szefa grupy Foxtrot Rawy Majida, posługującego się pseudonimem Lis Kurdyjski. Kolejne takie zdarzenie odnotowano w niedzielę w Gaevle (także na północ od Sztokholmu), a w nocy z niedzieli na poniedziałek eksplozja zniszczyła część bloku w Handen na południowych przedmieściach stolicy.

„Musimy odwrócić tę tendencję. Z miesiąca na miesiąc (sytuacja związana z) działalnością przestępczą w Szwecji staje się coraz trudniejsza. Nie poddam się, przywrócimy bezpieczeństwo” - napisał we wtorek Kristersson na Instagramie.

Rekordowa przemoc

W Szwecji w 2023 roku doszło do 149 zamachów bombowych. To najwyższa liczba w historii tego rodzaju statystyk, prowadzonych od 2018 roku. W ubiegłym roku służby zarekwirowały w kraju ponad 10 ton materiałów wybuchowych.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk

PAP/ as/