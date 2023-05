Rzeczywistość pracy w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Historia skatowanego przez ojczyma ośmiolatka, którego nie udało się uratować, wywołała wiele komentarzy. Portal wPolityce.pl przytacza, zamieszczone na twitterze, wpisy jednej z internautek.

Autorka pracowała w latach 90-tych w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) i opisuje swoje doświadczenia z pracy z dysfunkcyjnymi rodzicami i to w jaki sposób żyje się w takich rodzinach. Jak czytamy na portalu „Mimo wielu wtrętów politycznych głos użytkowniczki Twittera jest interesujący z punktu widzenia jej doświadczeń z rodzinami podobnymi do tych, w jakich wychowywał się 8-letni Kamil”.

Autorka wystawia krytyczne oceny programowi 500 Plus oraz innych transferów społecznych (przy czym sama zaznacza, że w Ośrodku Pomocy Społecznej nie pracuje od 25 lat, czyli przed wprowadzeniem 500 Plus).

Jak pisze, odbieranie dzieci z powodu ubóstwa rodziców jest „mitem”, ponieważ złej sytuacji materialnej rodziny zwykle towarzyszą inne czynniki m.in. nieporadność życiowa.

„Co ona oznacza? A np. brak opieki nad dziećmi. Jak zwał, tak zwał ową „nieporadność”. Ważniejsze czym się to objawia. Ot choćby tym, że dzieci chodzą po sąsiadach na obiad, bo „nieporadna” matka nie ma czasu, by ugotować. To nieprawda. Czas jest i obecnie 500+ daje ku temu produkty, ale „nieporadni” rodzice nie są w stanie ogarnąć choćby Tak podstawowych działań” – pisze.

W kolejnych twittach opisuje procedurę zabrania dziecka od rodziców w czasie, gdy pracowała w OPS.

”Powróćmy do sprawy, którą znam z mojej pracy w OPS. Wtedy procedura tak wyglądała, że jeśli pracownik socjalny ją wszczął, to musiał być w momencie zabierania dzieci. To jest koszmar. Dzieci czepiają się biologicznych rodziców, płaczą, jest krzyk, a u odbierających myśl: „może źle zrobiliśmy”?;”Przecież najgorszy ojciec i matką są lepsi od domu dziecka”. Błąd. Nie ma statystyk, bo to po prostu niemożliwe, ile razy odbierając dzieci rodzicom uniknęło się najgorszego - śmierci dziecka. Nie tylko przez celowe zabicie go, ale również przez zapobieżenie śmierci przez niedopilnowanie. Bo matka, czy ojciec byli „nieporadni” i nie dopilnowali” – czytamy.