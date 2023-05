Nauczyciel j. angielskiego spalił matury. Powód?

Nauczyciel języka angielskiego w jednym z paryskich techników spalił przed wejściem do szkoły egzaminy maturalne swoich uczniów. Jak tłumaczy, sprzeciwia się systemowi edukacji, a także chciał dać drugą szansę uczniom, którym źle poszedł egzamin - podało w piątek „Le Figaro”.

Victor Immordino, nauczyciel języka angielskiego w technikum Maria-Deraismes w Paryżu, swoje postępowanie tłumaczy tym, że chciał „anulować egzamin, aby nie było katastrofalnych ocen”. Oszacował, że na 63 uczniów, jedynie 7 napisało maturę z angielskiego „na poziomie standardów matury w technikum”.

To beznadziejne. Ale to nie ich wina. Dopóki nie znajdziemy czegoś, co ich zmotywuje, nie będzie dobrze - stwierdził.

Ich odpowiedzi na maturze były katastrofalne. To dobre dla uczniów, że zostały zniszczone. Dostaną nową szansę, to nie takie złe - podkreślał Victor Immordino na antenie BFM TV.