Cenzurowanie klasycznych autorów? Ten aktor ma dość!

Polityczna poprawność uderza w kolejne dziedziny życia kulturalnego i… kolejnych autorów. Jednak znany aktor nie ma zamiaru uginać się pod jej dyktatem.

Nie tak dawno do opinii publicznej dotarły informacje o tym, iż nowe wydania książek takich autorów jak Ian Fleming, Roald Dahl czy Agatha Christie mają zostać „ocenzurowane” z „treści nieadekwatnych” do dzisiejszych czasów.

CZYTAJ: Macron ogłosił budowę megafabryki. To konkurencja dla Chin

Gwiazda kina, wybitny aktor Tom Hanks odniósł się do tej sprawy, wskazując we własnej książce, iż sprawy zaszły za daleko!

WARTO: Impact 2023 zakończony. Oto co się działo

Jak pisze Hanks, cytowany przez film.org.pl:

Wszyscy jesteśmy dorośli i rozumiemy w jakim czasie i przestrzeni powstały te książki. Nie jest trudno zauważyć, że treści te odstają od dzisiejszych standardów. Miejmy wiarę we własny rozsądek, zamiast pozwolić komuś decydować, czym możemy się poczuć urażeni. Sam chciałbym mieć możliwość podjęcia własnej decyzji. Sprzeciwiam się czytaniu książek, które zostały dostosowane do dzisiejszej wrażliwości, bez względu na to, z jakich czasów pochodzą.