Top 10 miejsc na tegoroczne wakacje

Kołobrzeg, Mielno, Gdańsk, Jastrzębia Góra, Iława, Ostróda, Ustka, Szklarska Poręba, Mrzeżyno, Zakopane - to najczęściej odwiedzane miejscowości tegorocznych wakacji - wynika z danych portalu turystycznego Travelist.pl

Wyniki badań wskazują wyraźnie, że rezerwacje na letnie wakacje w lipcu i sierpniu są teraz o prawie połowę wyższe niż w ubiegłym roku. Niektórzy liczą na obniżkę cen, zwlekając z zarezerwowaniem miejsca.

Podczas gdy w sezonie 2022 za noc w pokoju hotelowym rezerwujący musieli zapłacić średnio 531 zł, tak aktualnie kwota ta sięga 677 zł. W odniesieniu do 2019 roku różnica jest jeszcze bardziej drastyczna i wynosi aż 266 zł, co oznacza wzrost o 65 proc. I nic nie wskazuje na to, by tuż przed rozpoczęciem sezonu było taniej. Wręcz przeciwnie - średnie ceny na wakacje z miesiąca na miesiąc wciąż rosną” - wynika z danych portalu rezerwacyjnego Travelist.pl

Rosnące koszty mają również swoje odzwierciedlenie w długości pobytów – te są krótsze niż w minionych sezonach. W 2023 roku kupujący dokonują rezerwacji średnio na 5,44 dnia, natomiast w 2022 roku było to 5,61 dnia, a w 2019 roku – 6,17 dnia” - poda

Choć ceny są nieco niższe niż nad Bałtykiem i średnio za pokój trzeba zapłacić 686 zł, na ten moment zaledwie 15 proc. naszych klientów planuje podróż na południe kraju. To spory spadek w porównaniu do wyników z 2019 i 2022 roku. Wówczas w analogicznym okresie rezerwacji tych było kolejno ok. 32 i 20 proc. – dodaje Maćkiewicz.