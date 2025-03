Polacy częściej planują wakacje z wyprzedzeniem?

Polacy zwykle odkładają planowanie wakacji na ostatni moment, jednak sukcesywnie wzrasta świadomość korzyści z wcześniejszych rezerwacji – wynika z danych dostawcy systemu rezerwacyjnego większości polskich hoteli.

Z danych Profitroom, dostawcy systemu rezerwacyjnego, wynika, że w ubiegłym roku rezerwacje last minute, dokonane w lipcu i sierpniu, stanowiły 86 proc. wszystkich rezerwacji wakacyjnych. Pozostałe 14 proc. to noclegi zarezerwowane od stycznia do czerwca.

„Analiza danych, którymi dysponujemy pokazuje, że w tym sezonie różnica może być nieco mniejsza – liczba rezerwacji do 10 marca wzrosła o jedną czwartą. Wygląda na to, że Polacy mają coraz większą świadomość korzyści wynikających z rezerwacji first minute – niższych cen, a także większej dostępności hoteli i pakietów. Fakt, że jest to zaplanowane działanie, potwierdza również spadek wskaźnika anulacji rezerwacji o 47 proc.” – powiedziała Agata Pielacha-Janiec z Profitroom.

Znaczący wzrost liczby rezerwacji już na początku roku to zasługa par, rodzin z dziećmi oraz osób podróżujących w pojedynkę. Potwierdzają to najczęściej wybierane konfiguracje rezerwacyjne: 2+0 i 2+2. Coraz częściej na wcześniejsze planowanie wakacji decydują się również osoby podróżujące samodzielnie – liczba rezerwacji pokoi w układzie 1+0 do 10 marca wzrosła aż o 70 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Dobry czas na zrobienie rezerwacji

Kulminacja rezerwacji wakacyjnych rokrocznie ma miejsce po długim weekendzie majowym. Agata Pielacha-Janiec podpowiada, że właśnie dlatego warto pomyśleć o urlopie już teraz, gdy dostępność miejsc w hotelach jest nadal w miarę duża.

Dostępne w wielu hotelach oferty first minute to możliwość uzyskania rabatów na poziomie co najmniej kilkunastu, a czasami 20-30 proc.

„Tego typu oferty pojawiają się na stronach internetowych hoteli już na początku roku, należy więc rezerwować bezpośrednio. Hotele podnoszą ceny w miarę wzrostu obłożenia. Z czasem kończy się także pula najlepszych typów pokoi” - powiedziała dyrektor generalna kołobrzeskiego Hotelu Aquarius Dominika Lesiak. Jak dodała niektórzy goście rezerwują nawet z rocznym wyprzedzeniem.

Dyrektor generalny Hotelu Belmonte w Krynicy-Zdroju Piotr Baran ocenił, że Polacy są coraz bardziej świadomi korzyści płynących z wcześniejszego planowania urlopu. „Jest to przede wszystkim możliwość dokonania rezerwacji na korzystniejszych dla gościa warunkach finansowych, a także pełna dostępność w kategoriach pokoi” - powiedział.

Wzrost zainteresowania wakacjami w Polsce to, według ekspertów, m.in. efekt podnoszenia jakości usług hotelarskich. „Przy tym samym budżecie, w tym samym czasie, po odliczaniu kosztów i obciążeń okołonoclegowych, jak transport, czas dotarcia, formalności, bezpieczeństwo itp., nie uzyska się równo jakościowej usługi noclegowej poza naszymi granicami” – ocenił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

W Polsce najatrakcyjniejszy jest wypoczynek nad morzem

W opinii prezesa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Ireneusza Węgłowskiego kluczem do jeszcze większego zainteresowania Polaków wypoczynkiem w kraju jest dobra promocja.

„Twierdzenie, że wakacje w Polsce są równie drogie, co za granicą, nie znajduje pełnego potwierdzenia w rzeczywistości. Koszty urlopu zależą od wielu czynników – sezonu, rodzaju transportu, standardu zakwaterowania, jakości obsługi czy dodatkowych usług i atrakcji. Jako kraj możemy skutecznie konkurować na tym polu, pod warunkiem odpowiedniej promocji swoich regionów i ich unikalnych walorów turystycznych” – powiedział.

Eksperci podkreślają, że osoby chcące wypoczywać taniej mogą skorzystać z direct bookingu, czyli rezerwacji miejsca poprzez rezerwację bezpośrednio na stronie internetowej hotelu. Ta metoda daje gościom wiele możliwości, które są niedostępne w popularnych platformach rezerwacyjnych, a różnice w cenie mogą wynieść nawet 15-20 proc.

Według Profitroom polskich turystów przyciąga przede wszystkim Bałtyk – najpopularniejsze pod względem liczby rezerwacji regiony turystyczne to Pomorze Zachodnie, które stanowi 28 proc. wszystkich rezerwacji - wzrost o jedną trzecią względem 2024 r., i Pomorze Środkowe - wzrost o 16 proc. względem 2024 r.

Dużą popularnością cieszą się także lokalizacje „poza szlakiem”, stanowiące obecnie 10,8 proc. wszystkich rezerwacji. W gronie najchętniej wybieranych dotychczas miast na wakacje w 2025 r. znajdują się: Kołobrzeg, Kraków, Gdańsk, Szklarska Poręba, Świnoujście, Międzyzdroje oraz Zakopane.

PAP, sek

