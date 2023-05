PKP Intercity na wakacje: będzie więcej pociągów

PKP Intercity w letnim rozkładzie jazdy, obowiązującym od 11 czerwca, będzie uruchamiać średnio 423 pociągi dziennie, obsługujące 413 miejscowości (a w nich 463 punkty handlowe).

Na okres letni PKP Intercity rozszerzyło dotychczasową ofertę o dodatkowe połączenia w szczytach komunikacyjnych i na najbardziej popularnych kierunkach. Pasażerowie łatwiej dojadą na wypoczynek na Mazury, nad morze i w góry. Ponad 30 par połączeń Warszawy z Trójmiastem, zwiększona prędkość do 160 km/h na trasie Warszawa - Radom czy dodatkowa para pociągów do Berlina to tylko niektóre z korzystnych zmian dla podróżnych w okresie letnim. Wakacyjny rozkład jazdy wejdzie w życie 11 czerwca.

Przewoźnik podał m.in. że przygotował 58 par pociągów do i z Trójmiasta. Pasażerowie z Warszawy będą mieć do dyspozycji 33 pary połączeń z Trójmiastem dziennie, czyli o 7 więcej niż przed wakacjami i 3 więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Mieszkańcy stolicy będą mogli skorzystać też z 28 par połączeń do Krakowa, tj. o 3 więcej niż w ubiegłym roku i 17 par pociągów do Katowic. Z kolei mieszkańcy Wielkopolski by dotrzeć do nadmorskich miejscowości takich jak Ustka, Kołobrzeg, Szczecin czy Trójmiasto będą mogli skorzystać łącznie z 28 połączeń na dobę.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2022 r. miał ok. 59 mln pasażerów.

