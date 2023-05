Woś odpowiada Ochojskiej: Więźniowie mają tyle praw ile trzeba

„Czy naprawdę sztandary i uroczystości poświęcenia są tym, co ważne dla resocjalizacji i dla odnalezienia drogi do dobrego życia? Czy ktoś zapytał więźniów czy właśnie o tym marzą?” - zapytała Janina Ochojska w mediach społecznościowych, co wywołało kolejną dyskusję

Ochojska w ten sposób skomentowała na Twitterze jeden z ostatnich wpisów Beaty Kempy. Europosłanka uczestniczyła w uroczystości Poświęcenia i Nadania Sztandarów dla Zakładu Karnego nr 1 i Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

Czy naprawdę sztandary (?) i uroczystości poświęcenia są tym, co ważne dla resocjalizacji i dla odnalezienia drogi do dobrego życia? Czy ktoś zapytał więźniów czy właśnie o tym marzą? A może brakuje im nowych książek w bibliotece, czystego wychodka i prysznica? Ktoś pytał? - napisała Ochojska.

Szybko spotkało się to z odpowiedzią wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia:

Więźniowie mają tyle praw ile trzeba. Uczymy ich, że trzeba się utrzymać: ok 96% mogących pracować pracuje, a od stycznia płacą za prąd. Jakby ich pytać czego chcą to leżeliby cały dzień przed TV. Jak wtedy gdy rządziliście - dlatego masowo na Was/PO/ głosują

Czytaj też: Więźniowie będą pracować? „Metoda resocjalizacji”

Czytaj też: Rodziców zakatowanego dziecka czeka piekło w więzieniu!

Twitter/KG