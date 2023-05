Ukrainki chcą pracować w IT. Rekordowe zainteresowanie programem na rzecz wzmacniania kompetencji cyfrowych.

● Blisko 300 ukraińskich kobiet przybyłych do Polski w wyniku wojny zgłosiło chęć udziału w HERoes in IT – bezpłatnym programie przebranżawiającym, kształcącym w kierunku testerki manualnej.

● Rekordowa liczba zgłoszeń potwierdza fakt, że Ukrainki chcą rozwijać kompetencje cyfrowe, rozważając nawet całkowitą zmianę zawodu. Dane wskazują, że większość z nich wciąż pracuje w Polsce poniżej swoich kwalifikacji i wykształcenia – tylko co trzeci uchodźca wojenny ocenia, że obecna praca odpowiada jego kompetencjom.

● Organizowany przez Unfold.vc we współpracy z Coders Lab program rozwojowo-pomocowy dopasowany był do bieżących i długofalowych potrzeb zarówno uchodźczyń, jak i pracodawców. Kobietom z Ukrainy daje możliwość rozpoczęcia kariery w IT lub podniesienia kompetencji zawodowych w sektorze stale odnotowującym deficyt specjalistów i coraz bardziej otwierającym się na zdywersyfikowane zespoły.

Wrocław, 25.05.2023 – Aż 300 Ukrainek zgłosiło się do bezpłatnego programu na rzecz ukraińskich kobiet, zainicjowanego i organizowanego przez fundusz venture capital Unfold.vc, we współpracy ze Szkołą IT Coders Lab. Ostatecznie 18 wybranych kandydatek skorzystało z profesjonalnego kursu dającego możliwość kształcenia się w kierunku testerki manualnej. Warunkiem udziału w HERoes in IT była znajomość j. polskiego w stopniu dobrym. Doświadczenie w branży czy ukończone kursy nie były wymagane, liczyła się natomiast chęć rozwoju zawodowego, by wejść w świat IT. Prowadzony przez mentorów kurs online, oprócz ścieżki warsztatowej, obejmował również wsparcie doradców HR.

Uczestniczki naszego kursu były bardzo zmotywowane do podniesienia swoich kwalifikacji. Potrafią już tworzyć zapytania w SQL’u, biegle posługują się Jirą. Poznały narzędzia wspierające testowanie, takie jak devtoolsy, SOAP UI czy Postman. Przyznam, że podczas kursu wyróżniło się kilka kobiet, które z pewnością mają duże szanse na znalezienie adekwatnej do swoich umiejętności pracy, i to w najbliższym czasie. Część pań już otrzymała certyfikat ISTQB i jest w trakcie rozmów rekrutacyjnych – mówi Katarzyna Kędra, wykładowca w Coders Lab. Ekspertka tłumaczy, że osoba na stanowisku testera manualnego w ścisłej współpracy z zespołem developerów testuje i wykrywa błędy oprogramowania na etapie programowania, wdrażania i działania witryn oraz aplikacji internetowych.

Dane branżowe potwierdzają, że zawód ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kobiet. Według raportu Bulldogjob.pl, stanowią one 37% wszystkich pracowników tej specjalności. Dla porównania, w obszarze programowania jest ich ok. 10%. Jednocześnie popyt na stanowiska testerskie utrzymuje się, bo w serwisie Pracuj.pl publikowanych jest ok. pół tysiąca tego typu ofert miesięcznie. Konkurencja jest jednak coraz większa, a premiowani są kandydaci wyróżniający się wiedzą, doświadczeniem i chęcią rozwoju. Organizatorzy kursu podkreślają, że tester manualny na poziomie juniorskim może liczyć na ok. 7000 zł netto na umowę B2B. Podniesienie kwalifikacji w zakresie automatyzacji np. Selenium, Java i SQL umożliwia podwojenie tego wynagrodzenia.

To najszybsza droga wejścia do branży IT. Umożliwienie rozwoju zawodowego jest dla Ukrainek przebywających obecnie w Polsce ogromną szansą, szczególnie, że większość z nich wciąż pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Choć po boomie przyszedł czas normalizacji zapotrzebowania na specjalistów IT, nadal jest to sektor o ogromnym potencjale, najbardziej odporny na kryzys. W Unfold.vc doskonale znamy środowisko IT, spółki technologiczne wspieramy na co dzień. Stąd nasza decyzja o zainicjowaniu i ufundowaniu takiego projektu. Zależy nam na realnym wsparciu zawodowym, ale i pomocy w znalezieniu pracy po kursie. Postanowiliśmy im pomóc, bo wierzymy w ideę „Pay it Forward” – mówi Jakub Sitarz, prezes funduszu Unfold.vc, inwestującego w startupy. „Dokończyłam realizację swojego celu”

Dla Olesi – projektantki wnętrz z 15-letnim doświadczeniem, kurs to nie tylko samorozwój, ale również szansa na zapewnienie lepszej przyszłości swojej rodzinie. Choć czuje się pewnie w pracy kreatywnej, nie boi się wyzwań w nowych technologiach. Realizując kurs na testerkę, chce dać przykład dzieciom i wesprzeć je w rozwoju – Moja córka, która ma 12 lat, już uczy się języka Python, a ja nieustannie będę przyczyniać się do jej rozwoju. Synek jest mały, ale jak już nauczy się czytać i pisać, też pójdzie na kursy programowania. Właśnie dlatego chcę poszerzać swoje umiejętności i horyzonty, zarabiać więcej i być przykładem dla dzieci – mówi Olesia.

Do programu HERoes in IT zgłosiły się również panie, które o wejściu do branży IT myślały już kilka lat temu. Wojna spowodowała jednak rezygnację z nauki i zmianę priorytetów. W Polsce mogą kontynuować edukację.

Branża IT fascynowała mnie już na studiach. Choć dotychczas pracowałam jako referent, przed wojną brałam udział w kursie testerskim. Zdążyliśmy zorganizować tylko cztery spotkania. Próbowałam kształcić się samodzielnie, lecz nie było to wystarczająco skuteczne. Teraz planuję zdobyć doświadczenie i stopniowo poszerzać kwalifikacje. Myśląc o przyszłości, na pewno chciałabym pozostać w branży IT i dalej się rozwijać. Czy wrócę na Ukrainę? Serce tęskni do rodzinnego miasta, ale na razie nie jest tam bezpiecznie, wojna jest nieprzewidywalna – mówi Marta.

Taya przyjechała do Polski w marcu ubiegłego roku. Decyzję o ucieczce podjęła, gdy jej dom w Charkowie ucierpiał w wyniku bombardowania. Nad Wisłą znalazła schronienie i szansę na realizację planów – Jestem bardzo wdzięczna Polsce i Polakom za pomoc. Kurs dał mi wsparcie i możliwość studiowania, a przede wszystkim perspektywę zdobycia nowego zawodu. Mam nadzieję, że będzie podstawą do rozwoju tej kariery – tłumaczy Taya.

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w Polsce brakuje co najmniej 150 tys. pracowników IT. Sposobem na złagodzenie deficytu może być większa obecność kobiet w branży, bo dziś stanowią one jedynie 15,5% osób zatrudnionych w tym sektorze.

Argumentów za zatrudnianiem kobiet w IT jest naprawdę dużo. Co cieszy, sporo przedsiębiorców dostrzega wyraźną potrzebę zróżnicowania swoich zespołów pod względem płci. Zwiększa to innowacyjny potencjał firm technologicznych, wpływając m.in. na wzrost efektywności pracy. Należy wzmacniać ten trend – mówi szef funduszu Unfold.vc.

Wyrównywanie szans

Zgodnie z Raportem Mobilności Transgranicznej EWL i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, zaledwie co trzeci uchodźca wojenny ocenia, że obecna praca odpowiada jego kompetencjom. Jednocześnie prawie 70% tych osób ma wyższe wykształcenie. Problemy w znalezieniu pracy wynikają często z ograniczonej mobilności, szczególnie w przypadku kobiet z dziećmi, czy nieznajomości j. polskiego. Ukierunkowanie się na IT to zatem dla Ukrainek szansa na sukces.

Umożliwienie rozwoju zawodowego obywatelkom Ukrainy, w tym również kontynuacji nauki na poziomie szkół wyższych, to docelowo ugruntowanie pozycji naszego kraju jako hubu IT w regionie. Tym bardziej, że od kursantek słyszymy, że planują zostać nad Wisłą na dłużej. Pierwszym krokiem do aktywizacji zawodowej jest zapewnienie im edukacji – podkreśla Jakub Sitarz z Unfold.vc.

To dobry moment, bo nawet spowolnienie w branży technologicznej nie zatrzyma jej potencjału.

Sytuacja w sektorze informatycznym jest znacznie bardziej optymistyczna niż w innych dziedzinach gospodarki. Według raportu Gartner, globalnie wydatki firm na wytwarzanie oprogramowania, w tym również testowania, wzrosną w 2023 roku o blisko 10%. Inne branże mogą o takich wzrostach tylko pomarzyć. Na tym tle, polski rynek wydaje się szczególnie dynamiczny. W ostatnich latach nasz kraj stał się jednym z najważniejszych dostawców usługi IT w Europie – podsumowuje Mikołaj Demko, Chief Innovation Officer w Coders Lab.

Inicjatorem i fundatorem akcji był fundusz Unfold.vc. Kurs na testera manualnego zrealizowany został we współpracy ze szkołą Coders Lab. HERoes in IT miał na celu pomoc ukraińskim kobietom w zdobyciu nowych umiejętności i rozpoczęciu kariery w branży IT.

Unfold.vc