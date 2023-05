Spadają zyski chińskich firm przemysłowych

Chiny nie mogą wyjść ze stagnacji gospodarczej. Po lekkim ożywieniu spowodowanym ustanowieniem polityki „zero Covid”, marazm dopadł firmy przemysłowe. Ich zyski w pierwszych miesiącach 2023 r. zmniejszyły się o 20,6 proc. porównując dane z rokiem poprzednim – podaje Bloomberg

Spadek zysków został odnotowany w większości działów gospodarki. Największy spadek zysków, bo aż o 94,4 proc. odnotowano w przemyśle wytapiania i walcowania metali żelaznych.

Innym znaczącym sektorem gospodarki, który również nie radzi sobie najlepiej jest sektor komputerów osobistych. Tamtejszy producent, firma Lenovo, w związku z pogarszającą się sytuacją, zmniejszyła zatrudnienie o 9 proc. Mimo, że wyniki za I kwartał 2023 roku nie należały do najlepszych (sprzedaż zmniejszyła się o 24 proc., do 12,6 mld dol. a zysk był niższy o 72 proc. r/r (114 mln dol.), władze firmy spodziewają się powrotu do wzrostów w 2 połowie 2023 roku.

W związku ze słabymi odczytami gospodarczymi, na początku maja premier Chin Li Qiang zapowiedział środki, które mają przyczynić się do ożywienia zarówno krajowego jak i zagranicznego popytu.

Pekin zapowiada wzrost gospodarczy na poziomie 5 proc. (2 p.p wyżej niż w roku ubiegłym).

pulsbiznesu, jb