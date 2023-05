Bittel o inwestycjach kolejowych na Dolnym Śląsku

3 mld zł rząd zaplanował na inwestycje kolejowe na Dolnym Śląsku w nadchodzącej perspektywie - poinformował w środę we Wrocławiu wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Dodał, że jednym z zadań jest przywrócenie ruchu kolejowego na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu.

W środę podczas konferencji prasowej na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel ocenił, że obiekt ten jest symbolicznym miejscem zamkniętym dla ruchu kolejowego wiele lat temu (1992 r. - PAP).

Poinformował, że w nadchodzącej perspektywie na inwestycyjne kolejowe na Dolnym Śląsku, związane zarówno z unijnymi funduszami oraz wydatkami z budżetu rząd ma zarezerwowane 3 mld zł.

„Teraz, dzięki współpracy z marszałkiem dolnośląskim, z urzędem miejskim i pod pieczą merytoryczną PKP Polskich Linii Kolejowych w ramach programu Kolej+, ten dworzec odzyska swoją funkcję kolejową. Dobudowany zostanie tor do sąsiednich miejscowości. I w ramach tej inwestycji w niedługim czasie ogłosimy postępowanie przetargowe na realizację dokumentacji technicznej” - powiedział Bittel.

Podkreślił, że to kolejny krok, który będzie służył odtwarzaniu infrastruktury kolejowej we Wrocławiu. Dodał, że resort dostrzega też dużą dyskusję, jaka się toczy wokół kolei aglomeracyjnej w tym mieście.

„Państwo posłowie wykazują dużą determinację. Mieszkańcy podejmują akcje związane z konsultacjami krajowego Programu Kolejowego. Te wszystkie głosy oczywiście będą brane pod uwagę i podsumowane na zakończenie konsultacji. Będziemy rozważali różne scenariusze, ale trzeba zwrócić uwagę, że te deklaracje, które rząd składał w związku z koleją aglomeracyjną, wrocławskim węzłem kolejowym są w pełni realizowane” - powiedział wiceminister infrastruktury.

Poinformował, że opracowywane jest komunikacyjne studium planistyczne, będzie ono podstawą do konstruowania przetargów. „Rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał, że potrafi zwiększać środki na polską kolej, że przypomnę iż KPK w pierwszym wydaniu to było 66 mld zł, a w tej chwili to jest 77 mld zł. Czyli te dodatkowe środki zostały zagwarantowane przez rząd, by zrealizować te przedsięwzięcia kolejowe, które zostały uznane za niezwykle ważne. Węzeł wrocławski kolejowy jest węzłem ważnym, stąd też po raz pierwszy znalazł się w dokumentach rządowych” - powiedział Bittel.

Ocenił, że obok programu Kolej+, ponownego przywrócenia funkcji stacji na Dworcu Świebodzkim, programu budowy kolei aglomeracyjnej, w najbliższym czasie - w ciągu dwóch trzech miesięcy - zostanie ogłoszony też przetarg na obwodnicę towarową miasta Wrocław.

PAP/kp