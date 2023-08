80 mld zł na Krajowy Program Kolejowy. Lista zadań

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego (KPK) wartości 80 mld zł została przyjęta w środę przez Radę Ministrów - poinformowało w środę w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

Aktualizacja będzie obowiązywała do roku 2030 z perspektywą do roku 2032. Obecnie kończy się realizacja KPK zaplanowanego do roku 2023, którego wartość to blisko 77 mld zł.

Przyjęcie przez rząd nowego Krajowego Programu Kolejowego oznacza nowe otwarcie dla inwestycji kolejowych w Polsce. Jestem pewien, że dzięki temu transport kolejowy będzie się w Polsce nadal dynamicznie rozwijał, tak jak to się dzieje od 2015 roku” - powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak dodał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, KPK zabezpiecza finansowanie dla ważnych, strategicznych projektów kolejowych.

Resort infrastruktury przekazał, że główne priorytety aktualizacji programu to m.in. dokończenie rozpoczętych dużych projektów inwestycyjnych jak np. prace w ramach linii średnicowej w Warszawie, budowa tunelu w Łodzi, modernizacja ciągu Gdynia – Słupsk. Kontynuowane mają być też prace na kluczowych liniach sieci bazowej TEN-T m.in. ciąg Katowice – Zebrzydowice, Rail Baltica na odc. Białystok – Ełk – Trakiszki.

Ministerstwo poinformowało też, że w ramach ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego ma być budowana m.in. linia kolejowa Podłęże – Tymbark, modernizowana linia Skierniewice – Łuków czy Bydgoszcz – Kościerzyna – Gdynia.

Resort podkreślił także, że efektem realizacji inwestycji w ramach KPK będą szybie połączenia. Po raz pierwszy w historii na polskiej sieci kolejowej możliwa będzie podróż pociągiem pasażerskim z prędkością maksymalną wynoszącą 250 km/h. Pierwszymi odcinkami z taką dopuszczalną prędkością maksymalną będą: linia kolejowa nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa), odcinek Ełk – Suwałki – granica państwa stanowiący fragment międzynarodowego korytarza transportowego E-75 Rail Baltica.

Ponadto dzięki dostosowaniu szeregu odcinków do prędkości 120-200 km/h, znaczącemu skróceniu ulegnie czas podróży w takich relacjach jak: Warszawa Centralna – Kołobrzeg, Warszawa Centralna – Ełk, Warszawa Centralna – Radom – Kielce – Kraków Główny, Kraków Główny – Nowy Sącz, Białystok – Gdańsk Główny.

Dzięki zagwarantowaniu kolejnych funduszy, do końca 2030 roku planowane jest zelektryfikowanie prawie 1400 km linii kolejowych.

(PAP)/gr