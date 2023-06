Duże zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi

Na koniec I kwartału br. liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła do 4,3 mln, czyli o 12,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem – przekazała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

Jak wynika z danych Izby, w porównaniu z poprzednim rokiem wciąż występuje dwucyfrowy wzrost liczby ubezpieczonych w stosunku rocznym. Inflacja oraz wzrost kosztów życia, a także rosnąca skłonność do oszczędzania nie przekładają się na spadek popularności prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

„Na koniec I kwartału br. liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła do 4,3 mln, czyli o 12,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 r. Polacy wydali na te polisy 454,4 mln zł” – poinformowała Izba.

Zauważono, że prywatne ubezpieczenia zdrowotne doceniają osoby indywidualne oraz pracodawcy. Dla pracodawców utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu to kluczowa kwestia, od której zależy efektywność pracy, a dodatkowa ochrona dla pracowników, która obejmuje m.in. profilaktykę, promocję zdrowego stylu życia i szybki dostęp do lekarzy zapewnia szybszy powrót do zdrowia i do pracy.

W ocenie cytowanej w informacji prasowej doradcy zarządu PIU Doroty Fal, w ostatnim czasie wzrosła liczba zwolnień lekarskich, których przyczyną były przede wszystkim choroby układu oddechowego oraz mięśniowo-szkieletowego. Pogłębiają się także – dodała – problemy ze zdrowiem psychicznym.

„Części tych chorób można zapobiec dzięki profilaktyce, szybko je wyleczyć lub stabilizować. Dostęp do leczenia, który oferują ubezpieczyciele, jest tu nieoceniony” – dodała Fal.

Polska Izba Ubezpieczeń jest ustawową organizacją samorządu branżowego. Izba wspiera ustawodawcę w kształtowaniu prawa ubezpieczeniowego i prowadzi dialog na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w kraju oraz upowszechnia dobre praktyki rynkowe i popularyzuje inicjatywy ubezpieczycieli.

PAP/rb