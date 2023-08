Niemcy: Słabnąca gospodarka wpływa na rynek pracy

Do 2025 roku nastąpi całkowite zrównanie świadczeń emerytalnych mieszkańców byłej NRD z emerytami z byłej RFN. Podwyższone zostaną renty dla osób, które wskutek wypadku utraciły częściowo zdolność do pracy. Ich świadczenia mają być obliczane tak, jakby pracowali do 65., a nie jak obecnie, do 62. roku życia.