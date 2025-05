Jeździmy pociągami coraz częściej

Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 3,4 proc. r/r do ok. 35,3 mln osób w kwietniu. W ujęciu pracy przewozowej wzrosły o 5,5 proc. r/r do ponad 2,3 mld pasażerokilometrów, podał Urząd Transportu Kolejowego.

„W kwietniu prawie 35,3 mln osób skorzystało z usług kolei, co oznacza, że w porównaniu do kwietnia 2024 r. kolej obsłużyła o 1,2 mln pasażerów więcej (+3,4 proc.). Praca przewozowa, jaką wykonały pociągi pasażerskie, przekroczyła poziom 2,3 mld pasażerokilometrów i była o ponad 121,5 mln pasażerokilometrów wyższa (+5,5 proc.) niż przed rokiem. Wyższą dynamikę wzrostu odnotowano w wartościach pracy eksploatacyjnej, która przekroczyła 18,2 mln pociągokilometrów - o 1,6 mln pociągokilometrów więcej (+9,4 proc.). W kwietniu średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła 66,5 km, co oznacza, że była o ponad 1 km dłuższa w porównaniu do kwietnia 2024 r.” - czytamy w komunikacie.

Przewoźnicy regionalni z różnymi wynikami

Kwiecień nie dla wszystkich przewoźników realizujących rozkładowy przewóz osób był lepszy w zestawieniu rok do roku. Mniej pasażerów podróżowało Kolejami Śląskimi (-7,2 proc.), Polregio (-2,5 proc.), SKM w Trójmieście (-1,8 proc.) i Kolejami Wielkopolskimi (-0,2 proc.). Natomiast przewoźnicy w obrębie aglomeracji warszawskiej, SKM Warszawa i WKD, odnotowali ponad dwucyfrową dynamikę wzrostu liczby pasażerów wobec kwietnia 2024 r. (odpowiednio o 28,6 proc. i 25,1 proc.).

„Kwiecień pod względem liczby pasażerów i pracy eksploatacyjnej był nieznacznie słabszy wobec marca tego roku. Ogółem przewoźnicy wykazali o prawie 1 mln pasażerów mniej (-2,7 proc.) i niższy o 0,5 mln pociągokilometrów (-2,8 proc.) poziom pracy eksploatacyjnej. W przypadku pracy przewozowej był to wzrost o ponad 76,8 mln pasażerokilometrów (+3,4 proc.) wobec miesiąca wcześniej. O prawie 4 km dłuższa w porównaniu z marcem okazała się średnia odległość podróży koleją” - czytamy dalej.

137 mln pasażerów na kolei w tym roku

Ogółem od początku 2025 r. z usług kolei skorzystało ponad 137,1 mln pasażerów, pociągi pasażerskie wykonały pracę przewozową na poziomie prawie 8,9 mld pasażerokilometrów i pracę eksploatacyjną w wysokości 73 mln pociągokilometrów. W porównaniu do miesięcy styczeń-kwiecień 2024 r. są to wartości wyższe odpowiednio o 6,5 mln (+5 proc.) w liczbie pasażerów, ponad 0,5 mld pasażerokilometrów (+6,3 proc.) w pracy przewozowej i o prawie 6 mln pociągokilometrów (+8,9 proc.) pracy eksploatacyjnej.

ISBnews, sek

