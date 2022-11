NBP: wzrosła liczba kart płatniczych

Liczba kart płatniczych na koniec czerwca br. wzrosła na polskim rynku o 303 tys. wobec końca pierwszego kwartału, dochodząc do 43,9 mln - podał we wtorek Narodowy Bank Polski. Liczba transakcji wzrosła o niemal 19 proc., a ich wartości o 14 proc. - dodano

Według danych od banków, w drugim kwartale 2022 r. przeprowadzono 2,349 mld transakcji kartami płatniczymi o łącznej wartości 277,5 mld zł. W porównaniu do kwartału poprzedzającego był to wzrost zarówno liczby transakcji (wzrost o 18,8 proc.), jak i wartości przeprowadzonych transakcji (wzrost o 14 proc.) - poinformował NBP.

W drugim kwartale 2022 r. wartość pojedynczej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej wynosiła średnio 118 zł, podczas gdy w poprzednim kwartale było to 123 zł.

Z danych banku centralnego wynika, że na koniec czerwca 2022 r. w Polsce funkcjonowało 21 tys. 501 bankomatów. Na przestrzeni drugiego kwartału br. liczba bankomatów zwiększyła się o 291 urządzeń (wzrost o 1,4 proc.). W okresie tym zrealizowano 127,8 mln transakcji wypłat z bankomatów. W porównaniu do kwartału poprzedzającego nastąpił wzrost o 12,3 proc. Łączna wartość wypłat wyniosła 95,3 mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedzającego oznacza wzrost o 5,2 proc. Wypłata w bankomacie średnio wynosiła 746 zł, czyli była mniejsza w porównaniu do kwartału poprzedzającego (796 zł).

Podstawową kategorią kart w Polsce pozostają karty debetowe (83,7 proc.). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 36,78 mln szt. i w ciągu kwartału zwiększyła się o 594 tys. (wzrost o 1,6 proc.) - podał bank. Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (11,4 proc.), których łączna liczba wyniosła 5,02 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni drugiego kwartału 2022 r. zmniejszyła się o 66,2 tys. (spadek o 1,3 proc.).

Istotną cechą charakterystyczną na polskim rynku jest dominujący udział zbliżeniowych kart płatniczych. Na koniec czerwca 2022 r. w Polsce było 41,5 mln szt. takich kart. Na przestrzeni drugiego kwartału 2022 r. liczba kart zbliżeniowych zwiększyła się o 767,4 tys. szt. Udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wyniósł 94,5 proc. i była to wartość najwyższa z dotychczas notowanych (w poprzednim kwartale udział ten stanowił 93,4 proc.) - podał NBP.

W drugim kwartale br. karta płatnicza posłużyła klientom średnio 53 razy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych; to wzrost w porównaniu do kwartału poprzedzającego, kiedy średnio 45 razy użyto pojedynczej karty.

PAP/KG