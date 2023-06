Na A1 i A2 powstaną nowe stacje ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże 19,6 mln zł dotacji spółce Energa-Operator na przebudowę 5 Głównych Punktów Zasilania (GPZ). Dzięki temu wzrosną możliwości przyłączeniowe dla sieci dystrybucyjnej szybkich punktów ładowania w 16 Miejscach Obsługi Pasażerów zlokalizowanych przy autostradzie A1 oraz A2 - w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz wielkopolskim.

„Obok umożliwienia podłączania się do wybudowanej sieci nowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych projekt wniesie, już rok po zakończeniu, efekty ekologiczne tj. redukcję emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenie emisji do atmosfery tlenków azotu i pyłów (PM10). Zmniejszone zostanie także zużycie energii elektrycznej. W całości przedsięwzięcie będzie kosztowało ok. 32,7 mln zł” – czytamy w komunikacie Funduszu.