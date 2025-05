Będą poszerzać A2! 89 km gdzie ruch jest największy

Jest komplet dokumentów pozwalających na rozbudowę autostrady A2 z Łodzi do Warszawą - poinformowano na piątkowej konferencji prasowej. GDDKiA zapowiada rozpoczęcie budowy na początek 2026 r., planowany termin zakończenia robót to druga połowa 2028 r. Przebudowa ma objąć łącznie 89 km trasy.

„To symboliczny moment, na który czekało wielu kierowców. Jest decyzja i są konkrety, że wreszcie przystępujemy do rozbudowy autostrady o dodatkowe pasy. Tą drogą bardzo trudno się jeździ, szczególnie w godzinach szczytu, a duże natężenie stwarza także zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego” - podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas konferencji prasowej na autostradowym MOP Niesułków (Łódzkie).

Wojewoda łódzka Dorota Ryl podpisała dwa pozwolenia na budowę dotyczące rozbudowy autostrady A2 w województwie łódzkim i w piątek wręczyła dokumenty dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tym samym GDDKiA uzyskała wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do rozpoczęcia budowy; wcześniej podobną decyzję wydał wojewoda mazowiecki.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas konferencji prasowej w MOP-ie Niesułków na autostradzie A2 / autor: PAP/Marian Zubrzycki

Autostrada z zasilaniem OZE

Minister Klimczak zaznaczył, że ”rozbudowa autostrady A2 to nie luksus, a konieczność; nie wiem, dlaczego moi poprzednicy tak długo z tym wszystkim zwlekali„. Dodał, że inwestycja jest przygotowana - jest komplet dokumentów dla całego odcinka autostrady od Strykowa do węzła Konotopa pod Warszawą a GDDKiA ma na budowę budżet przekraczający 2 miliardy zł. W czerwcu ma zostać ogłoszony przetarg z planowanym rozstrzygnięciem na przełomie roku, by na początku 2026 r. można było podpisać umowę ze zwycięzcą przetargu i by wykonawca mógł rozpocząć budowę. Ta ma być podzielona na cztery odcinki realizacyjne, a planowany termin zakończenia robót to druga połowa 2028 r.

„Będzie to wyjątkowa rozbudowa, niespotykana dotychczas w Polsce, ponieważ droga będzie wyposażona w instalacje odnawialnych źródeł energii, tak, żeby oświetlenie i wszystkie funkcjonujące przy drodze urządzenia miały zasilanie z OZE, a autostrada stała się samowystarczalna energetycznie. To jest nowość na polskich drogach ekspresowych i autostradach i chcielibyśmy tego typu rozwiązanie zastosować w przyszłości także w przypadku budowy i modernizacji innych odcinków autostrad” - zapowiedział minister.

Poszerzenie do trzech pasów od Łodzi do Warszawy

Dyrektor GDDKiA Paweł Woźniak dodał, że przebudowa autostrady obejmie łącznie 89 km trasy i będzie polegać na rozbudowie o dodatkowy - trzeci pas ruchu od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków oraz o czwarty pas ruchu na odcinku od węzła Pruszków do węzła Konotopa. Dodatkowe pasy powstaną z przewidzianego na ten cel szerokiego pasa zieleni wewnątrz autostrady.

Prace na A2 obejmą też wymianę nawierzchni ścieralnej na całej długości trasy od Strykowa do Konotopy, likwidację punktów poboru opłat oraz wymianę nawierzchni i oświetlenia na węźle Łódź Północ

Ruch na A2 zostanie utrzymany

Wszystkie prace zostaną wykonane nie tylko z zachowaniem przejezdności, ale z maksymalną możliwą przepustowością na całej długości remontowanego odcinka.

„Najważniejsze jest, aby utrzymać przejezdność w obu kierunkach tak, jak to się odbywa obecnie, czyli po dwóch pasach ruchu w każdą stronę przy pracach budowlanych pomiędzy pasami. To będzie powodowało wysoki poziom trudności tej inwestycji” - zastrzegł Woźniak.

Żeby zmniejszyć utrudnienia GDDKiA chce przed rozpoczęciem przebudowy A2 zapewnić trasy alternatywne dla remontowanego odcinka. Dlatego zaplanowano remont drogi ekspresowej S8 na odcinku od Studzianek do Piotrkowa, co pozwoli objechać A2 korzystając z trasy Warszawa - Katowice, a oddanie do użytku odcinków trasy S7 w okolicach Płońska da kierowcom jadącym od strony Gdańska alternatywę dla trasy A1 - A2 i ominięcia remontowanego odcinka autostrady.

Odcinek A2 między Łodzią i Warszawą jest jednym z najbardziej obciążonych odcinków dróg w kraju. Na poszczególnych odcinkach w zależności od lokalizacji miejsca i pory trasą przemieszcza się od 50 do 100 tys. pojazdów na dobę.

PAP, sek

