Szersza A2 do stolicy. Kierowcy odetchną w 2029 r.

Nabierają tempa prace przy poszerzeniu autostrady A2 z Warszawy do Łodzi. W przyszłym roku zostaną ogłoszone przetargi na rozbudowę trasy, w pierwszej połowie 2026 r. ruszy budowa, a roboty mają zakończyć się w 2029 roku.

Łączna długość przebudowy to 92 km

W tym tygodniu wicewojewodowie łódzki i mazowiecki otrzymali wnioski Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji. Opracowywanie dokumentacji projektowej rozpoczęło się już w zeszłym roku. Docelowo A2 będzie miała po trzy pasy w obu kierunkach od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa. Łączna długość przebudowy to 92 km.

Odcinek ekologiczny

Zadaniem wykonawcy będzie nie tylko opracowanie projektu dobudowy dodatkowych pasów, ale również instalacji OZE do zasilania infrastruktury drogowej i instalacji oświetleniowej. Wszystkie instalacje związane z drogą mają być zasilane z odnawialnych źródeł energii. Rozwiązania zastosowane na tym odcinku autostrady A2 staną się wzorem, który będzie można zastosować przy budowie lub rozbudowie innych odcinków zarządzanych przez GDDKiA

Prace bez wstrzymywania ruchu

Prace budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu drogowym. Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, przez cały czas trwania budowy, dla każdego z kierunków (w stronę Warszawy, jak i Poznania) mają być dostępne po dwa pasy ruchu. W ramach robót związanych z poszerzeniem obu jezdni, dodatkowe prace zostaną także przeprowadzone na wysokości węzła Łódź Północ (A1/A2). W tym miejscu trasa nie wymaga rozbudowy (są tu trzy pasy ruchu na każdej z jezdni), jednak GDDKiA podjęła decyzję o wymianie nawierzchni oraz oświetlenia drogi na energooszczędne.

Rozbudowa A2 jest konieczna, ponieważ trasa należy do jednej z najbardziej zatłoczonych odcinków dróg w Polsce. Liczba pojazdów poruszających się każdego dnia między Łodzią i Warszawą, waha się od ponad 50 tys. do blisko 100 tys. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma ułatwić w przyszłości szybki dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Materiały GDDKiA

