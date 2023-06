Banki zacierają ręce. Polacy ruszyli po kredyty

W pierwszym kwartale br. odnotowano spadek liczby nowo udzielonych kredytów hipotecznych - o 7,65 proc. licząc kwartał do kwartału, do 41 tys. 942 sztuk, a ich wartość zmniejszyła się o 9,35 proc. kdk, do 8 mld 854 mln zł - wynika z badania AMRON-SARFiN.