Niemcy płacą za… nieuprawianie buraków

Koncern Südzucker poinformował niemieckich plantatorów, że zapłaci im za dobrowolne ograniczenie upraw buraka cukrowego w 2026 roku. Firma chce zmniejszyć nadprodukcję, która – przy wysokich plonach i spadku cen cukru – doprowadziła do poważnej nadwyżki na rynku.

Spółka, wraz z południowoniemieckim związkiem plantatorów, proponuje zainteresowanym tzw. premię dostosowawczą: 10 euro za każdą tonę zmniejszonej produkcji, przy szesnastoprocentowej zawartości cukru. Pieniądze trafią na konta rolników w 2027 roku – jednak tylko o tych, którzy ograniczą produkcję o co najmniej 15 proc. Südzucker poinformował, że zmniejszenie plonów o 15 do 35 proc. nie będzie weryfikowane przez instytucje kontrolne – wystarczy jedynie oświadczenie plantatora. Natomiast każda większa redukcja będzie podlegać ocenie. Rolnicy mający zakontraktowane do dwustu ton buraków będą mogli w 2026 roku nawet całkowicie zrezygnować z uprawy bez ryzyka utraty miejsca w systemie kontraktacyjnym.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: topagrar.com

