Informacje
Zawirowania na rynku cukru dotyczą całej UE. / autor: Pixabay
Zawirowania na rynku cukru dotyczą całej UE. / autor: Pixabay

Niemcy płacą za… nieuprawianie buraków

Grzegorz Szafraniec

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 27 listopada 2025, 07:30

  • Powiększ tekst

Koncern Südzucker poinformował niemieckich plantatorów, że zapłaci im za dobrowolne ograniczenie upraw buraka cukrowego w 2026 roku. Firma chce zmniejszyć nadprodukcję, która – przy wysokich plonach i spadku cen cukru – doprowadziła do poważnej nadwyżki na rynku.

Spółka, wraz z południowoniemieckim związkiem plantatorów, proponuje zainteresowanym tzw. premię dostosowawczą: 10 euro za każdą tonę zmniejszonej produkcji, przy szesnastoprocentowej zawartości cukru. Pieniądze trafią na konta rolników w 2027 roku – jednak tylko o tych, którzy ograniczą produkcję o co najmniej 15 proc. Südzucker poinformował, że zmniejszenie plonów o 15 do 35 proc. nie będzie weryfikowane przez instytucje kontrolne – wystarczy jedynie oświadczenie plantatora. Natomiast każda większa redukcja będzie podlegać ocenie. Rolnicy mający zakontraktowane do dwustu ton buraków będą mogli w 2026 roku nawet całkowicie zrezygnować z uprawy bez ryzyka utraty miejsca w systemie kontraktacyjnym.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: topagrar.com

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przepycha kolanem Mercosur”. Skandal w UE z udziałem Ursuli von der Leyen

Podatek od prywatnego złota? Jest taki pomysł!

Mocno wzrosną koszty budowy domu

»»Drożyzna za Tuska! Sklepy SZOKUJĄ cenami! Polacy mają dość – kryzys narasta – raport telewizji wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych