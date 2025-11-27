Rewolucja na największej stacji kolejowej w Polsce

W piątek o godzinie 12.00 kolejarze otworzą przejście podziemne pod Dworcem Zachodnim. Na pasażerów i mieszkańców Warszawy czekają liczne atrakcje.

Po wielu miesiącach oczekiwań kolejarze podali datę otwarcia nowego przejścia podziemnego pod Dworcem Zachodnim. Część tramwajowa uzyskała już pozwolenie na użytkowanie na początku października. - Przejście podziemne pod Dworcem Zachodnim zostanie otwarte w piątek, 28 listopada o godzinie 12.00 - poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z biura prasowego PKP PLK.

Tego dnia budynek dworca zostanie podświetlony, a na podróżnych i mieszkańców czekać będą atrakcje - m.in. przysmaki z różnych regionów Polski, np. krakowskie obwarzanki. - Będzie też muzyka na żywo, fotobudki i różne atrakcje dla dzieci - przekazała Znajewska-Pawluk.

Pod koniec sierpnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapowiadał, że przejście udostępnione zostanie pasażerom we wrześniu. W międzyczasie data ta wielokrotnie była przekładana. Ostatecznie wyremontowane, nowoczesne przejście podziemne zostanie otwarte pod koniec listopada. Z przebudowanych peronów podróżni mogą korzystać od czerwca 2024 roku.

100 tysięcy osób każdego dnia

Nowe przejście podziemne jest znacznie dłuższe i szersze od tego, które służyło pasażerom przed rozpoczęciem przebudowy Dworca Zachodniego. Można nim dojść do wszystkich 9 peronów – zarówno od strony Woli jak i Ochoty. W przejściu znajdują się także kasy biletowe, poczekalnie oraz kilkadziesiąt sklepów i punktów usługowych.

Warszawa Zachodnia to największa stacja kolejowa w Polsce obsługująca do 1 tys. pociągów dziennie. Kolejarze szacują, że z dworca oraz nowego przejścia podziemnego będzie korzystać ponad 100 tysięcy osób każdego dnia.

