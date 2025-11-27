Orlen chce przejąć Energę. KNF wyjaśnia

Prowadzone są czynności wyjaśniające obejmujące wszystkie aspekty sprawy dotyczącej planów Orlenu zwiększenia zaangażowania w Energę do 100 proc. - poinformował w czwartek dyrektor departamentu komunikacji społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski. W czwartek na otwarciu giełdy akcje Energi poszły w górę o 11,72 proc. Nieznacznie staniały akcje Orlenu, które na otwarciu straciły 0,21 proc. W środę zarząd i rada nadzorcza Orlenu wyraziły zgodę na zaproszenie wszystkich innych posiadaczy akcji Energi do ich sprzedaży po 18,87 zł za papier

Barszczewski przekazał na platformie X, że w związku z informacjami dotyczącymi planów Orlenu ws. zwiększenia zaangażowania w spółce Energa do 100 proc. - tym zapowiedzią skierowania do akcjonariuszy zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji – Urząd KNF prowadzi czynności wyjaśniające obejmujące wszystkie aspekty tej sprawy.

„Celem UKNF jest pełna i rzetelna analiza wszystkich okoliczności oraz upublicznienie w możliwie najkrótszym terminie jej wyników” - dodał Barszczewski.

Skok kursu akcji Energii

W czwartek na otwarciu akcje Energi zdrożały o 11,72 proc. i na początku handlu kosztowały 18,88 zł. Z kolei akcje Orlenu nieznacznie, bo o 0,21 proc. staniały i na otwarciu kosztowały 93,38 zł. To m.in. efekt zaproszenia Orlenu do sprzedaży akcji Energi.

W środę zarząd i rada nadzorcza Orlenu wyraziły zgodę na zaproszenie wszystkich innych posiadaczy akcji Energi do ich sprzedaży po 18,87 zł za papier. Koncern ma 90,92 proc. akcji Energi i - jak poinformował - celem jest zwiększenie stanu posiadania do 100 proc.

Decyzja zarządu i rady nadzorczej Orlenu obejmuje możliwość zakupu akcji albo w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym, albo poza rynkiem regulowanym. Przyjmowanie ofert w ramach zaproszenia rozpocznie się 1 grudnia 2025 r., a zakończy się 17 grudnia 2025 r.

