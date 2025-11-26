Roboty-ludzie już do kupienia w Polsce

TYLKO U NAS

Grupa x-kom wprowadziła do sprzedaży zaawansowane roboty-psy oraz roboty humanoidalne. Klienci zyskają dostęp do szeregu innowacyjnych modeli do edukacji, badań i prezentacji. „To pierwsza tak przekrojowa oferta robotów użytkowych, edukacyjnych i badawczych dostępna w polskim handlu detalicznym” – chwali się sieć.

Nowe roboty wykorzystują sztuczną inteligencję, czujniki środowiskowe i precyzyjne układy mechaniczne. Oferują gotowe sekwencje ruchów, a jednocześnie pozwalają użytkownikom samodzielnie je programować.

„Modele Unitree Go2 Air, Go2 Pro oraz MagicDog Pro zapewniają wysoką mobilność, stabilizację i duże możliwości programistyczne, dzięki czemu sprawdzą się w edukacji, rozrywce, prezentacjach i pracach badawczych” – opisuje oferowane produkty x-kom.

Z kolei humanoidalne Unitree G1 Basic i G1 Edu-U2 odzwierciedlają ludzką motorykę, a ich systemy umożliwiają precyzyjną analizę otoczenia.

Robo-pies kosztuje od 12 000 zł do nawet 349 000 zł . Natomiast modele humanoidalne są droższe i kosztują od 115 000 zł do nawet 380 000 zł.

Robo-pies kosztuje od 12 000 zł / autor: materiały prasowe x-kom

Wprowadzamy roboty do oferty, bo wierzymy, że technologia powinna być dostępna dla każdego – po prostu. Tak jak kiedyś smartfony były nowinką, a dziś są codziennością, tak teraz chcemy zrobić krok dalej. Dzięki x-komowi zaawansowana robotyka może trafić do szkół, firm i domów - przekonuje Michał Świerczewski, prezes grupy x-kom.

