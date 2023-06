Jak wygląda edukacja finansowa w Polsce?

Poziom edukacji ekonomicznej i finansowej Polaków systematycznie rośnie, ale braki są nadal widoczne. Największe dotyczą edukacji na poziomie szkoły, jednak także rodzice nie zawsze zauważają konieczność wdrażania dzieci w kwestie finansowe, uważają eksperci uczestniczący w debacie „Edukacja finansowa - ranking sukcesów i porażek” podczas XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

Największym sukcesem ostatnich lat jest fakt, że edukacja finansowa w ogóle się pojawiła w systemie nauczania. Tak naprawdę jest to jedyne miejsce, gdzie może edukować masowo - powiedział prezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości Waldemar Zbytek podczas debaty.

Według badań, edukacja finansowa jest realizowana i jest to proces ciągły. Bardzo istotnym wynikiem jest to, że Polacy zaczęli oszczędzać i jest to bardzo wyraźny progres - robi to 40% badanych wobec 18% w roku 2021 - dodała prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! Anna Bichta.