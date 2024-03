Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości: wciąż wiele do zrobienia

W dniach 20-21 marca odbył się VIII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości organizowany przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW.

W trakcie dwóch dni wydarzenia uczestnicy wysłuchali ponad 20 wystąpień, paneli i debat, w których głos zabrali przedstawiciele instytucji publicznych, środowiska akademickiego, sektora finansowego, firm technologicznych i mediów. Łącznie stacjonarnie i online w wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 osób, a w towarzyszącym Kongresowi cyklu pięciu ogólnopolskich lekcji online z zakresu wiedzy finansowej udział wzięło prawie 35 000 uczniów i nauczycieli.

Jak podkreślił podczas inauguracji tegorocznej edycji wydarzenia Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 - To największe spotkanie wszystkich tych, którzy zajmują się edukacją finansową, ekonomiczną, przedsiębiorczością, cyberbezpieczeństwem i chcą inspirować innych do rozwoju tej części edukacji. Prezes WIB podkreślił, że tegoroczna edycja była tym bardziej wyjątkowa, ponieważ stanowiła centralny punkt obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej – inicjatywy 6 organizacji pozarządowych, popartej uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

To ten szczególny moment, w którym odwołujemy się do inspiracji Władysława Grabskiego, Janusza Korczaka, do historycznych inspiracji dla przyszłości. – podkreślił Waldemar Zbytek.