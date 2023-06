Dym z pożarów przykrył Nowy Jork

Zanieczyszczenie powietrza w Nowym Jorku było w środę najgorsze ze wszystkich miast na całym świecie. Gęsty dym, który powstał w wyniku pożarów w Kanadzie, unosi się nad Nowym Jorkiem od trzech dni. W piątek jakość powietrza się nieco poprawiła

Pożary w Kanadzie: Kanada w ogniu! Do akcji wkracza wojsko!

W środę po południu jakość powietrza w Nowym Jorku osiągnęła AQI* na poziomie 342 , czyli poziom uważany za niebezpieczny nawet dla zdrowej osoby.

Federalna Administracja Lotnictwa w środę wstrzymała niektóre loty na nowojorskie lotnisko LaGuardia z powodu słabej widoczności. Smog był również przyczyną opóźnień na międzynarodowym lotnisku Newark Liberty.

Urzędnicy miejscy zalecili mieszkańcom ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu. Ostrzegli też, że dzieci, osoby starsze i osoby z problemami z oddychaniem są szczególnie narażone.

Na Twitterze pojawiły się tysiące nagrań i zdjęć z ostatnich paru dni z Nowego Jorku:

Ulica w Nowym Jorku

Times Square, Nowy Jork

Statua Wolności, Most Brookliński, widok na Nowy Jork

Nie zabrakło też osób żartujących z całej sytuacji i porównujących zdjęć oraz nagrań z Nowego Jorku do kadrów z dystopijnego filmu „Blade Runner 2049”:

Nie da się ukryć - widać podobieństwo.

*AQI (z ang. Air Quality Index) - wskaźnik jakości powietrza AQI to globalnie używany indeks poziomu zanieczyszczeń. Mieści się on w skali od 0 do 500.

Źródło: Twitter

