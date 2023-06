Chińczycy nie chcą małżeństw? A może to błędy rządzących

Nieco ponad 6,8 mln par zarejestrowało małżeństwa w Chinach w 2022 roku, co stanowi najniższą liczbę od 1986 r., czyli odkąd dostępne są dane rządowe - podała w poniedziałek agencja Reutera.

Najnowsze dane statystyczne opublikowane na stronach Ministerstwa Spraw Cywilnych pokazują, że w 2022 rok zarejestrowano 6,833 mln małżeństw. Certyfikat odebrało 803 000 par mniej niż w poprzednim roku, spadek wyniósł więc 10,5 proc.

Jest to jednocześnie spadek o 49,3 proc. w stosunku do rekordowej liczby 13,5 mln związków zarejestrowanych w 2013 r. Od 2014 r. liczba małżeństw zaczęła sukcesywnie spadać. W 2019 - do 10 mln, w 2022 r. - już do 7 mln.

Rekordowy spadek nastąpił po ograniczeniach związanych z pandemią COVID-19, w wyniku których w ubiegłym roku dziesiątki milionów ludzi przez wiele tygodni pozostawało zamkniętych w domach.

Według He Yafu, demografa wypowiadającego się dla chińskiego dziennika rządowego „Global Times”, liczba małżeństw może być w rzeczywistości najniższa od 1980 r.

Według statystyk Ministerstwa Spraw Cywilnych nieznacznie spadła liczba rozwodów, do 2,1 mln (z 2,13 rok wcześniej).

Chińskie władze borykają się też z malejącym wskaźnikiem urodzeń i spadkiem liczby ludności. W Chinach, gdzie normy społeczne i przepisy rządowe utrudniają parom niezamężnym posiadanie dzieci, dostrzegalny jest związek między mniejszą liczbą małżeństw a spadkiem liczby urodzeń.

W 2022 r. pierwszy raz od sześciu dekad zanotowano zmniejszenie liczby ludności o niemal 850 tysięcy. Wskaźnik urodzeń skurczył się także do najniższego w historii poziomu 6,77 urodzeń na 1000 osób, z 7,52 w 2021 r.

Wśród najczęściej wymienianych przyczyn zmniejszającej się liczby zawieranych małżeństw wylicza się malejącą liczbę młodych osób, znaczną przewagę mężczyzn nad kobietami w grupie wiekowej 20-40 lat (kobiet jest o 17,52 mln więcej niż mężczyzn) oraz wysokie koszty czy opóźniający się wiek pierwszego małżeństwa.

pap, jb