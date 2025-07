Rekordy kryptowalut

Amerykanie uchwalili nową ustawę regulującą część kryptoaktywów, a okazuje się, że w górę idą kryptowaluty. Chiny zwiększają swoją nadwyżkę handlową, mimo ograniczeń wysyłki do USA. W Kanadzie spada bezrobocie.

Chiński handel

Wydawać by się mogło, że sukcesy USA w ograniczaniu deficytu handlowego uderzą również w nadwyżkę handlową Chin. Jednak tak się nie dzieje, przynajmniej na razie. Dzisiaj rano poznaliśmy dane z Państwa Środka. Nadwyżka handlowa nie tylko przekroczyła oczekiwania, ale również pokazała drugi najwyższy wynik w ciągu ostatniego roku. Okazuje się, że obydwa państwa bardzo skutecznie stosują tę samą strategię. Zarówno dolar, jak i juan w ostatnich miesiącach wyraźnie traciły na wartości, również dzięki decyzjom odpowiadających za nie administracji. W rezultacie zwiększało to konkurencyjność tych gospodarek. Jak nietrudno się domyślić, skoro od stycznia juan potaniał z 56 groszy na 51 groszy, to możemy się spodziewać zalewu towarów z tamtego kierunku.

Kolejne rekordy cen kryptowalut

W ciągu ostatniego tygodnia rekord cenowy wszech czasów na Bitcoinie padł w czwartek, piątek, sobotę i dzisiaj też wyznaczono kolejne maksima. Nowe szczyty to nie są już okolice 110 tysięcy USD, a ponad 120 tysięcy. W tle mamy zmiany prawne w USA i tzw. „genius act”. Pod tym mało subtelnym tytułem kryje się ustawa o kierowaniu i ustanawianiu krajowej innowacji na rzecz amerykańskich stablecoinów – kryptowalut, których wartość powiązana jest sztywno z prawdziwą walutą. Oznacza to, że na rynek niedługo będą mogły trafić takie tokeny płatnicze wielu korporacji. Przyjmą one od konsumentów dolary, a wydadzą im swoją własną walutę powiązaną z dolarem, którą będzie można płacić za usługi. Uważny obserwator powie, że to ciekawe, tylko czemu wspominamy o tym tłumacząc cenę Bitcoina? Będzie to słuszna uwaga. Okazuje się jednak, że inwestorzy mając korzystne zmiany dla stablecoinów, dokupili ochoczo również kryptowaluty, których te zmiany nie dotyczą. Co więcej, rynek ma wątpliwości czy ustawa nie zaszkodzi obecnie najpopularniejszym stablecoinom. W kontekście tej ostatniej hipotezy obecne wzrosty są tym bardziej zadziwiające.

Dobre dane z Kanady

W piątek poznaliśmy sytuację na kanadyjskim rynku pracy. Była to duża niespodzianka. Rynek prognozował wzrost bezrobocia z 7 proc. na 7,1 proc., a okazało się, że wskaźnik jednak spadł do 6,9 proc.. W czerwcu przybyło bowiem, nie jak oczekiwano 0,1 tys. miejsc pracy, a aż 83,1 tys. Jest też słabsza część tej wiadomości – mianowicie 69,5 tys. z nich nie są wakatami na pełen etat. Nadal są to jednak dobre dane. Również inwestorzy tak je odebrali. Świadczy o tym fakt, że na zamknięciu tygodnia dolar kanadyjski zyskiwał na wartości, zarówno względem złotego, jak i swojego głównego punktu odniesienia, jakim jest dolar amerykański.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

