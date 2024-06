Le Pen: Francuzi chcą zamknięcia tej karty historii!

Pierwsza tura wyborów parlamentarnych we Francji dla Zjednoczenia narodowego, które zwyciężyło z wynikiem 34,2 proc. - wynika z danych exit poll pracowni Ifop Opinion. Na drugim miejscu uplasował się Nowy Front Ludowy, na który głos oddało 29,1 proc. wyborców. Dopiero na trzecim miejscu uplasowała się partia prezydenta Emmanuela Macrona z wynikiem 21, proc. Na Republikanów głos oddało 10 proc. wyborców, skrajna lewica zdobyła 1,3 proc. głosów, a prawicowa Rekonkwista Érica Zemmoura osiągnęła wynik na poziomie 0,6 proc. — wynika z sondażowych wyników wyborów.

Marine Le Pen: „Zdecydowała demokracja. Francuzi chcą zamknięcia tej karty historii”

Lider Nowego Frontu Ludowego, Éric Coquerel stwierdził natomiast, że druga tura będzie starciem między jego ugrupowaniem a właśnie Zjednoczeniem Narodowym.

Pierwsze przedterminowe wybory od 27 lat

W niedzielę o godz. 20 zakończyło się głosowanie w pierwszej turze przedterminowych wyborów parlamentarnych we Francji. To pierwsze w tym kraju przedterminowe wybory od 1997 roku. Emmanuel Macron ogłosił je, rozwiązując dotychczasowy parlament, gdy prawica zdecydowanie wygrała 9 czerwca br. francuskie wybory do Parlamentu Europejskiego.

Jednomandatowa ordynacja, 577 okręgów wyborczych

Wybory odbywają się w 577 okręgach wyborczych według ordynacji większościowej. W pierwszej turze ci kandydaci, którzy otrzymają 50 proc. głosów przy frekwencji nie mniejszej niż 25 proc. wyborców w okręgu, automatycznie zwyciężają. Najczęściej tak się nie zdarza i dlatego w większości okręgów nastąpi druga tura. Wyznaczono ją na 7 lipca. Rekordowa frekwencja - Warta podkreślenie jest rekordowa frekwencja - najwyższa od 1986 roku. Z danych na godz. 17 wynika, że zagłosowało już 59,39 proc. wyborców To duży skok w porównaniu z 2022 rokiem - wtedy do urn do tej godziny poszło jedynie 39,42 proc. wyborców.

Źródło: TF1

