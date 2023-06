Polregio szykuje się do największego w historii projektu inwestycyjnego

Firma Polregio złożyła do Centrum Unijnych Projektów Transportowych 10 wniosków o współfinansowanie zakupu 98 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych; wartość projektów przekracza 3 mld zł netto - poinformował we wtorek przewoźnik kolejowy. Pojazdy mają rozwijać prędkość do 160 km/h.

Jak wskazano we wtorkowej informacji, nowe pojazdy zostaną zamówione w dwóch wersjach – krótszej (130-160 stałych miejsc siedzących) oraz dłuższej (powyżej 210 stałych miejsc siedzących).

„Pojazdy będą rozwijać prędkość do 160 km/h i dzięki temu na zmodernizowanych i przystosowanych do takiej prędkości odcinkach skróci się czas podróży” - poinformowano.

Wyjaśniono, że Polregio złożyło 10 wniosków o współfinansowanie zakupu łącznie 98 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT).

„Wartość projektów, złożonych do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), wynosi ponad 3 mld zł netto” - dodano.

Prezes Polregio Adam Pawlik, zwrócił uwagę, że to największy projekt inwestycyjny w ciągu ponad 20 lat istnienia spółki.

„Dzięki udanej restrukturyzacji możemy przyspieszyć inwestycje, które znacząco wspomogą komfort podróży dla blisko 100 milionów pasażerów w całej Polsce. To również gwarancja utrzymania i zwiększenia pracy eksploatacyjnej oraz miejsc pracy” - zapewnił.

Składy mają być wyposażone w klimatyzację, wi-fi oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej. Układ wnętrza zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością – pojazdy będą niskopodłogowe, jednoprzestrzenne wraz z pochylnią lub automatyczną windą.

„Jedna z dwóch toalet będzie również przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, znajdzie się w niej też miejsce do przewijania niemowląt” - dodano.

Przewoźnik zadeklarował, że do 2030 r. planuje zakup do 200 nowych EZT-ów za ponad 7 mld zł.

„Finansowanie największego od ponad 20 lat programu modernizacji taboru regionalnego będzie pochodzić oprócz KPO z innych grantów oraz pożyczek unijnych (FEnIKS, Fundusze Europejskie dla Regionów), innych źródeł (np. EBI), komercyjnych instrumentów dłużnych oraz środków własnych przewoźnika” – zakłada spółka.

Jak przekazała spółka, złożenie wniosków w konkursie CUPT ze środków KPO zostało poprzedzone podpisaniem umów ramowych z czterema producentami taboru - FPS H. Cegielski, Newag, Pesa Bydgoszcz oraz Stadler Polska.

„Po rozstrzygnięciu konkursu przez CUPT, Polregio ogłosi aukcję elektroniczną, a następnie podpisze umowę lub umowy wykonawcze” - poinformowano.

Dodano, że nowe EZT-y będą sukcesywnie pojawiać się od 2026 r. we wszystkich województwach, z którymi Polregio ma podpisane umowy wieloletnie.

Polregio to pasażerski przewoźnik kolejowy. W ciągu roku z jego usług korzysta niemal 88 mln pasażerów. Pociągi Polregio zatrzymują się na ponad 1 900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich utrzymuje się na poziomie ok. 27 proc. Większościowym udziałowcem Polregio jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

PAP/rb