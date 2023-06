Europoseł Kuźmiuk mówi o głębokich dysproporcjach w UE

Dysproporcje w pomocy publicznej udzielanej przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej podważają zasady równej konkurencji - mówił we wtorek w Strasburgu podczas sesji plenarnej europarlamentu eurodeputowany PiS Zbigniew Kuźmiuk, w trakcie debaty nad sprawozdaniem rocznym za 2022 r. dotyczącym polityki konkurencji.

Zbigniew Kuźmiuk zwrócił uwagę na zawartą w sprawozdaniu kwestię dotyczącą pomocy publicznej i głębokiego zróżnicowania tej pomocy, jeżeli chodzi o poszczególne kraje członkowskie.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dodatkowa pomoc publiczna była konieczna ze względu na skutki Covid-19 oraz ze względu na agresję Rosji na Ukrainę i jej skutki dla gospodarek krajów unijnych, ale to zróżnicowanie jest naprawdę głębokie – zauważył europoseł.

Polski polityk przedstawił dane z ubiegłego roku, za okres siedmiu miesięcy - od lutego do października. Jak mówił, ponad sto projektów zostało zaakceptowanych przez Komisję Europejską na astronomiczną sumę 435 miliardów euro, z czego 90 proc. przypadało na dwa kraje - Niemcy i Francję, które ogłosiły, że uruchomią kolejne transze pomocy publicznej rzędu odpowiednio 200 i 100 miliardów euro.

A więc ta przeważająca pomoc publiczna w tych dwóch krajach będzie niestety kontynuowana. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to są dwie największe gospodarki, odpowiadają za 40 proc. PKB, ale to rujnuje zasady równej konkurencji i prosiłbym, żeby Komisja się do tego odniosła – apelował Zbigniew Kuźmiuk.