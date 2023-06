Policja uderza w groźny gang narkotykowy

Kolejnych pięciu członków mefedronowego gangu zatrzymali małopolscy policjanci. Wszyscy odpowiedzą za dilerkę, a wobec dwóch sąd zastosował tymczasowe trzymiesięczne aresztowanie - poinformowała w piątek policja. Dotychczas w sprawie zatrzymanych zostało 25 osób, w tym szef grupy.

„Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie przeprowadzili kolejną realizację wymierzoną w narkotykowe podziemie, działające w ostatnich latach na terenie południowej Polski. Zatrzymania kolejnych członków grupy były efektem wytężonej, prowadzonej przez wiele miesięcy pracy operacyjnej” - relacjonował rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

13 czerwca wczesnym rankiem policjanci, w tym kontrterroryści, weszli jednocześnie do kilku mieszkań na terenie Krakowa, powiatu brzeskiego oraz dębickiego, zatrzymując pięciu mężczyzn w wieku od 24 do 36 lat. „Wśród osób typowanych do zatrzymania znalazł się m.in. weteran „walk w klatce” - stąd wykorzystanie policyjnych specjalsów w tych działaniach” - wyjaśnił rzecznik.

Mężczyźni mieli zaopatrywać się w nielegalny towar od swojego szefa, z którym ostatnio mieli bezpośredni kontakt w styczniu. Następnie rozprowadzali narkotyki na czarnym rynku. Nabywcami byli klienci indywidualni.

W Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie mężczyźni usłyszeli zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące - to 30-letni mieszkaniec powiatu dębickiego, który odpowie za posiadanie i wprowadzenie do obrotu 8 kg mefedron oraz jego 31-letni kompan z Krakowa, który odpowie za handel 10 kg mefedronu. Dwaj inni zatrzymani podejrzani są o handel 2 kg narkotyków, a jeden usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu ok. 600 g marihuany. Za sprzedaż hurtowych ilości narkotyków grozi do 12 lat pozbawienia wolności.