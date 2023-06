Rosyjskich żołnierzy zastępują strachy na wróble

Rosyjscy żołnierze wycofują się z linii obronnych w obwodzie chersońskim i coraz częściej trafiają do szpitala z podejrzeniem cholery - doniósł w sobotę na Telegramie ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz.

Według działaczy ruchu wycofywani z linii umocnień w obwodzie chersońskim żołnierze prawdopodobnie są przerzucani na inne odcinku frontu. Dla zmylenia przeciwnika armia rosyjska pozostawia w okopach strachy na wróble.

Atesz poinformował również, że do szpitali wojskowych w Chersoniu i na Krymie codziennie przyjmowani są rosyjscy żołnierze z podejrzeniem cholery. Całe jednostki z Chersonia wzdłuż Kanału Północnokrymskiego tracą skuteczność bojową i są przewożone na tyły w celu leczenia. Kilku rosyjskich żołnierzy zmarło. Jest to najprawdopodobniej spowodowane spożywaniem nieoczyszczonej wody, która po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce stała się zagrożeniem. Atesz zaapelował do mieszkańców Chersonia i Krymu do zachowania szczególnej ostrożności w kwestii spożywanej wody.

Ruch oporu Atesz działa na okupowanym Krymie i zajętych przez Rosję terenach południa Ukrainy. Doniesienia o pierwszych skutecznych zamachach organizowanych przez Atesz pojawiły się na początku lutego 2023 roku. Informowano wówczas, że partyzanci wysadzili w powietrze samochód, którym podróżowali dwaj oficerowie Rosgwardii.

PAP/rb