W Gdańsku powstał "cud techniki" - największy kablowiec świata

W Stoczni Remontowej w Gdańsku powstał największy na świecie statek do układania kabli światłowodowych do komunikacji. W tym tygodniu oficjalnie wszedł on w użytkowanie.

Aby móc spełniać obecną funkcję, jednostka została przebudowana i wyposażona w polskiej stoczni. Podmorskie światłowodowe kable, które są układane przez takie statki, odpowiadają za ogromną większość międzynarodowego ruchu internetowego i telefonicznego - donosi portal portalmorski.pl.

Uroczystość odbyła się we francuskim porcie La Rochelle-Pallice i wiązała się z nadaniem statkowi nazwy Île d’Yeu. Specjalistyczna jednostka należy do przedsiębiorstwa Alcatel Submarine Networks (część grupy Nokia) oraz Louis Dreyfus Armateurs.

Statek może jednocześnie pomieścić aż 8,5 tysięcy ton przewodów optycznych, co umożliwia mu ułożenie kabli światłowodowych o łącznej długości nawet 15 tysięcy kilometrów w jednym rejsie.

Statek został przeholowany do Gdańskiej Stoczni Remontowej na przestrzeni czerwca i lipca 2021 roku z miejsca postoju w Gdańsku, gdzie przez wiele lat był integralną częścią krajobrazu. Stanowił on jedno z dwóch wyłączonych z eksploatacji statków, które armator Subsea 7 odstawił przy nabrzeżach Stoczni Gdańsk ze względu na kryzys na rynku offshore związanym z naftą i gazem. Przez większość czasu statek cumował jako Seven Mar, od momentu pojawienia się w Gdańsku w marcu 2017 roku na nabrzeżu Kaszubskim” - podaje portalmorski.pl.

Jest to statek, który pierwotnie został zbudowany jako kablowiec. Jednak ze względu na trudności na rynku, został natychmiast wyłączony z eksploatacji. Później nowy właściciel poszukiwał dla niego zatrudnienia w sektorze offshore naftowo-gazowym. Po przeprowadzeniu przebudowy, podczas której zainstalowano dodatkowe funkcjonalne wyposażenie, umożliwiające układanie elastycznych rurociągów, statek znalazł nowe zastosowanie.

W wyniku przeprowadzonej przebudowy w Gdańsku, statek został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt funkcjonalny do obsługi i operowania kablami, co umożliwia Alcatel Submarine Networks oferowanie klientom - operatorom telekomunikacyjnym - oczekiwanej wydajności i efekty

polskieradio24, jb