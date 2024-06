Polregio ma nowego prezesa

Rada Nadzorcza Polregio, największego przewoźnika kolejowego w Polsce, powołała na prezesa spółki Krzysztofa Pietrzykowskiego - poinformowała spółka.

„Rada Nadzorcza Polregio podjęła w dniu 20 czerwca 2024 roku uchwałę o powołaniu na funkcję prezesa zarządu Polregio Pana Krzysztofa Pietrzykowskiego. Jednocześnie rada podjęła uchwałę o powołaniu na funkcję członków zarządu, wiceprezesów Polregio pana Romana Smółkę oraz Pana Wojciecha Dingesa” - przekazano w komunikacie.

Za pierwsze cztery miesiące tego roku udział Polregio w rynku pod względem liczby przewiezionych pasażerów wyniósł 25,3 proc.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami są samorządy wojewódzkie. Polregio przewiozło w 2023 r. 97,3 mln pasażerów. To najlepszy wynik w jej historii. Poprzedni rekord - 89 mln pasażerów przewoźnik zanotował w 2019 r.

