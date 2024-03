Kolej szykuje się na świąteczny szczyt i zmianę czasu

Dodatkowe pociągi na najpopularniejszych trasach i większa liczba wagonów obsłużą pasażerów PKP Intercity w czasie świąt wielkanocnych. Dodatkowe pociągi będą kursować między 27 a 30 marca. W świąteczny weekend nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. PKP Polskie Linie Kolejowe uwzględniły zmianę czasu w rozkładzie jazdy.

Dodatkowe pociągi na najpopularniejszych trasach i większa liczba wagonów obsłużą pasażerów PKP Intercity w czasie świąt wielkanocnych. Jak wyjaśnia PKP Intercity, zmiany obejmują zarówno pociągi kategorii InterCity, jak i TLK.

Od środy 27 marca do wtorku 2 kwietnia 276 pociągów zostanie wzmocnionych o 332 wagony.

Przewoźnik poinformował, że na bieżąco monitoruje frekwencję w swoich składach i jeśli zachodzi potrzeba, w miarę możliwości taborowych uzupełnia je dodatkowymi wagonami.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać około dwa razy więcej pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę. PKP Intercity przeznaczyło już 11 mld zł na modernizację taboru. Spółka zmodernizowała ponad 900 wagonów, a od marca do jej floty dołączy 40 wagonów po modernizacji; kupiono też 81 nowych wagonów.

Jakie zmiany w ruchu kolejowym przy zmianie czasu?

W świąteczny weekend nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. W nocy z 30 na 31 marca wskazówki zegarów zostaną przesunięte o 60 minut do przodu, z godziny 2:00 na 3:00. PKP PLK uwzględniły zmianę czasu w rozkładzie jazdy.

W nocy z soboty na niedzielę niektóre pociągi wyjadą w trasę według czasu zimowego, a dojadą do celu już według czasu letniego. Dojadą one do stacji docelowych zgodnie z przygotowanym rozkładem jazdy - czas przejazdu nie zmieni się.

Zmiana czasu obejmie ponad 40 pociągów będących w trasie. Będą to składy przewoźników: PKP Intercity, RegioJet, Polregio, Warszawskiej i Trójmiejskiej SKM, Kolei Mazowieckich, Małopolskich, Śląskich i Wielkopolskich. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów można uzyskać u przewoźników kolejowych oraz w aplikacji i na portalu portalpasazera.pl.

Składy wyjeżdżające w niedzielę 30 marca po godzinie 3:00 już czasu letniego, będą kursować zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

