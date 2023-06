Cała prawda o Indianie Jonesie – poznaj fakty i mity

Arka Przymierza, Święty Graal, podziemne sanktuaria, kryształowe czaszki, zaginione miasta Amazonii, tajemnicze starożytne zabytki… Nie tylko kreatywność filmowców pozwoliła na stworzenie tak ciekawych i wciągających przygód Indiany Jonesa. Ten najbardziej rozpoznawalny na świecie archeolog posiada swoje pierwowzory w historii. Ile prawdy kryje się za postacią uwielbianego przez ludzi na całym świecie Indiany Jonesa? Dzięki wydawnictwu Skarpa Warszawska możecie dowiedzieć się tego z książki „Tropiciel skarbów” autorstwa Adama Węgłowskiego!

Średniowieczni krzyżowcy, wiktoriańscy pasjonaci, hitlerowscy fanatycy czy szaleni milionerzy, a nie zabraknie również zaskakujących polskich wątków! Poznajcie wszystkie prawdziwe krucjaty poprzedników i następców Indiany Jonesa, które w swojej książce opisał polski dziennikarz i pisarz Adam Węgłowski.

Archeolog jedyny w swoim rodzaju…

O Indianie Jonesie i jego przygodach pełnych pułapek słyszał chyba każdy. Ta fikcyjna postać archeologa, stworzona przez reżysera Stevena Spielberga i scenarzystę Georgea Lucasa, a mistrzowsko odegrana przez amerykańskiego aktora Harrisona Forda, łączy w sobie poczucie przygody i szczerą miłość do wiedzy. Jones szanuje inne kultury, a jednocześnie chętnie kradnie ich cenne artefakty… Jego przygody wypełnione są niebezpieczeństwami, ukrytymi pułapkami, tajemniczymi kultami, a przede wszystkim zagadkami. Jones jest inteligentnym i biegłym w walce bohaterem, a jego atrybuty – kapelusz przeciwsłoneczny, skórzana kurtka, fedora, rewolwer oraz bicz – stały się nieodłączną częścią jedynego w swoim rodzaju archeologa.

Seria filmowych hitów

Pierwszy raz widzowie mieli okazję poznać wyjątkową postać Indiany Jonesa w 1981, podczas premiery filmu „Poszukiwacze zaginionej Arki”, w której to poszukuje biblijnej Arki Przymierza posiadającej niezwykłą moc. Cała seria składa się z czterech filmów. W „Indiana Jones i Świątyni Zagłady” (1984) jego celem jest odnalezienie świętego kamienia sanktuariów w Indiach. W „Indiana Jones i ostatniej krucjacie” (1989) ściga się z nazistami w poszukiwaniu Świętego Graala. W czwartym filmie, „Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki” (2008), bohaterowi przypisuje się odkrycie starożytnego królestwa w Ameryce Południowej, związanego z tajemniczymi kryształowymi czaszkami. Fani tej kultowej postaci z niecierpliwością wyczekują daty 30 czerwca tego roku, kiedy to ukaże się piąta część serii pod nazwą „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” tym razem w reżyserii Jamesa Mangolda, lecz nadal z niezastąpionym (oraz leciwym!) Harrisonem Fordem.

Przygody archeologa z historią w tle

Filmy o Indianie Jonesie zaliczamy do tych z rodzaju przygodowych, ale to co zdecydowało o ich sukcesie, to dosyć swobodne użycie osadzonych w kulturze popularnej motywów związanych ze starożytnymi artefaktami i cywilizacjami. Steven Spielberg i George Lucas zgodnie z licentia poetica zawsze byli skłonni poświęcić dokładność historyczną na rzecz fantazyjnej fabuły, ale zawsze dokładali też starań, aby wszystkie przygody archeologa były zbliżone do rzeczywistej wiedzy naukowej. Adam Węgłowski w swojej książce wyjaśnia, jakie fakty historyczne pozwoliły twórcom na stworzenie tej ikonicznej serii filmowej, co ze scenariusza wydarzyło się na prawdę, a co okazało się wytworem ich wyobraźni.

Sięgnij po książkę przed premierą filmu!

Przygody Indiany Jonesa pełne są ekscytujących akcji, zagadek archeologicznych i historycznych tajemnic. Postać ta stała się ikoną kultury popularnej, utożsamianą z odwagą, inteligencją i przygodą. Jego postać przyciągnęła rzesze fanów na całym świecie, a filmy zyskały status klasyków przygodowego kina. Premiera „Tropiciela skarbów” wyjaśniającego fakty i mity zawarte w filmach o Indianie Jonesie już 28 czerwca!

Książka dostępna tutaj -> https://inbook.pl/tropiciel-skarbow-fakty-i-mity-w-filmach-o-indianie-jonesie,id207267.html

Adam Węgłowski – urodzony 1975 roku, w Ełku, polski dziennikarz i pisarz, redaktor naczelny magazynu „Focus Historia” którego teksty czytelnicy znaleźć mogą na łamach „Przekroju”, „Tygodnika Powszechnego”, „Skarpy Warszawskiej”, „Historii bez tajemnic”, a także w serwisie „Oko.Press”, na stronach „Ciekawostek historycznych” i „National Geographic”. Autor, który najlepiej odnajduje się w powieściach historycznych i kryminałach, szczególnie tych retro. Jego debiutancka powieść „Przypadek Ritterów” doczekała się ostatecznie całej serii o detektywie Kamilu Kordzie. Ceni sobie dobre gry planszowe z elementami historii.

Czytaj też: Film o zbrodni w Markowej obudzi niemieckie sumienia?

Mat.Pras./KG