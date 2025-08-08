Podwyżka progu podatku PIT – projekt tuż-tuż!

W poniedziałek do Sejmu trafi inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ws. podwyższenia II progu podatkowego do 140 tys. zł. - Musimy budować siłę polskiej klasy średniej i tych, którzy są ambitni - mówił prezydent, ogłaszając decyzję.

Nawrocki skierowanie tej inicjatywy do marszałka Sejmu zapowiedział w piątek na spotkaniu z mieszkańcami Kolbuszowej (woj. podkarpackie).

Zdaniem prezydenta II próg podatkowy należy podnieść ze 120 tys. zł do 140 tys. zł, aby „nie wrzucać do jednego worka i jednej puli z milionerami” osób ambitnych.

Podwyższenie II progu podatkowego to - podobnie jak zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci - element „Planu 21”, który Nawrocki ogłosił w marcu na konwencji w podwarszawskich Szeligach.

